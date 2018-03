15.03.2018 - 13:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit geraumer Zeit wird spekuliert, dass der Musikstreaming-Dienst Spotify ebenfalls ins Hardware-Geschäft einsteigen könnte. Gerüchten zufolge soll das schwedische Unternehmen einen eigenen Smart Speaker entwickeln. Wie TechCrunch nun berichtet, gibt es nun einen wichtigen Hinweis. Laut der Website testet der Streamingdienst still und leise einen Sprachassistenten innerhalb der App, um die Musikwiedergabe zu steuern.

Während TechCrunch über den Sprachassistenten berichtet, wird dessen Existenz auch von Spotify bestätigt. Allerdings gibt das Unternehmen an, dass man das Feature derzeit bei einer überschaubaren Nutzerzahl ausprobiert, aber dies „aktuell nur ein Test“ sei.

Die Schweden haben dazu bei einigen Nutzern ein Mikrofon-Symbol in der unteren rechten Ecke freigeschaltet. Mit einem Tipp auf den Button kann der Nutzer der App verschiedene Befehle erteilen. Dadurch lassen sich etwa Songs, Alben, Künstler oder Playlisten wiedergeben – auch Genre sind hier verfügbar.

Natürlich ist der integrierte Sprachassistent im aktuellen Zustand auf die wesentlichsten Grundfunktionen für die Musikwiedergabe beschränkt. Allerdings macht dieser Test gemeinsam mit den letzten Gerüchten viel Sinn, da Spotify angeblich an einem ersten Hardware-Produkt arbeitet. Es wird spekuliert, dass es sich um einen Smart Speaker handelt, der in Konkurrenz zu Apples HomePod und dem Sonos One gehen wird. Ein solcher Lautsprecher benötigt jedoch einen Sprachassistenten, damit verschiedene Aufgaben – wie die Musikwiedergabe – erfüllt werden können.

Ob an den Gerüchten etwas dran ist, wird sich wohl in den nächsten Monaten zeigen. Währenddessen dürfen wir uns wohl erstmal über Apples HomePod freuen, der bald offiziell in Deutschland erscheinen wird.

