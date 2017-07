24.07.2017 - 09:54 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Der ehemalige Wrestler Dwayne „The Rock“ Johnson ist derzeit aus den Kinosälen nicht mehr wegzudenken. Vom taffen Agenten bis zum treusorgenden Familienvater deckt er ein breites Charakterspektrum ab. Auch mit seiner Serie „Ballers" feiert er Erfolge. Man fragt sich natürlich: woher nimmt er nur die Kraft für die vielen Projekte? Apple hat die Frage nun auf witzige Weise beantwortet und zeigt einen „gewöhnlichen“ Tag im Leben von The Rock und seinem persönlichen Assistenten Siri.



Dwayne Johnson und Siri rocken den Tag (Bild: Apple)

Etwas überraschend kam die Ankündigung eines Films von Apple mit Dwayne „The Rock“ Johnson in der Hauptrolle. Als Co-Star wurde ihm niemand Geringeres als Sprachassistent Siri zur Seite gestellt. Vielmehr war zunächst nicht bekannt. Vor wenigen Stunden ging das Video dann bereits online. Bereits der Titel „The Rock X Siri: Dominate The Day“ verspricht großes Kino im kleinen Format. Für den muskelbepackten Darsteller ist es einer der „größten, coolsten, verrücktesten, abgefahrensten, spaßigsten Filme überhaupt“.

Das Ergebnis stellt tatsächlich die versprochene Mischung dar und zwar in weniger als vier Minuten Laufzeit. The Rock nutzt die Zeit allerdings weise und nimmt die Herausforderung an, noch mehr aus sich herauszuholen. Ob und wie er es schafft seine zehn Lebensziele zu erfüllen, können Sie im unten eingebetteten Video sehen.

Auch wenn Apples Gründe für den „spontan veröffentlichten“ Kurzfilm unbekannt sind, kann derzeit davon ausgegangen werden, dass man die Position von Sprachassistent Siri gegenüber Amazons Alexa und dem Google Assistent nochmals stärken möchte, bevor der smarte Lautsprecher HomePod dann im Dezember in den USA veröffentlicht und zur Konkurrenz von Google Home und dem Amazon Echo wird.