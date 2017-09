12.09.2017 - 12:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Die Apple Watch hat Apple bisher stets als Fitnesstracker und iPhone-Erweiterung positioniert. Vor allem die Gesundheit soll damit im Auge behalten werden. Während die Aktivität, Kalorien und andere Werte bestimmt werden können, kann nebenbei auch schnell der eigene Herzschlag überprüft werden. Einem aktuellen Bericht plant Apple gemeinsam mit Partner zu erkunden, ob der Pulsmesser auch einen unregelmäßigen Herzschlag feststellen kann.



Die Herzfrequenzmessung hat Apple bereits in der ersten Generation integriert (Bild: Apple)

Laut einem aktuellen Bericht von CNBC plant Apple mit der Universität in Stanford und dem Unternehmen American Well zusammenzuarbeiten, um festzustellen, ob die der Herzschlagsensor der Apple Watch in der Lage ist Unregelmäßigkeiten beim Herzrhythmus zu erkennen. Apple sieht nämlich gerade im Gesundheitsbereich Potential für die Apple Watch, die bei entsprechendem Nachweis den Nutzer auf ungewöhnliche Muster hinweisen könnte. Sollte beispielsweise eine Herzrhythmusstörung festgestellt werden, erfährt man dies von der Smartwatch und könnte dann natürlich einen Arzt für eine genauere Untersuchung kontaktieren.

Schon zuvor bewies ein Studie der University of California, San Franciscos und den Entwicklern der Cardiogram-App, dass die Apple Watch in der Lage ist, einen abnormalen Herzrhythmus zu erkennen. Dies gelang sogar sehr zuverlässig, sodass ein etwaiges Leiden mit einer Genauigkeit von 97 Prozent festgestellt werden konnte. Mit einer Beteiligung Apples könnten die Ergebnisse noch besser ausfallen, da das Unternehmen natürlich Zugriff auf die Rohdaten hat und damit weitere Feinheiten herausfinden kann.

In einem Interview mit Fortune gab Apple-CEO Tim Cook auch an, dass man „extrem interessiert“ sei mehr im Gesundheitsbereich zu erreichen. Ihm zufolge ist das Gesundheitswesen die größte oder die zweitgrößte Komponente einer Wirtschaft und bietet daher für Apple großes Potential, um einen frischen Wind hineinzubringen und damit auch Menschen zu helfen.