16.01.2018 - 12:00 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Aktuell geht das Gerücht um, dass Apple in diesem Jahr kein größeres Update für das MacBook Pro in Planung hat. Dem Bericht der DigiTimes zufolge könnte das kalifornische Unternehmen 2018 sogar keinerlei Update für die Pro-Reihe veröffentlichen, wobei dies für Apple nicht unüblich wäre.



16.01.2018 - 12:00 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Neben dem iPhone ist natürlich auch Apples MacBook-Sparte ein großartiges Geschäft für Foxconn, sodass man in diesem Jahr natürlich eine größere Bestellung anpeilt. Mehrere Quellen gaben nun gegenüber der Website DigiTimes an, dass Apple seit Ende 2016 kein größeres Update für das MacBook Pro veröffentlicht hat und dies auch 2018 nicht plant. Vielmehr soll man wohl noch einige Zeit an den bisherigen Modellen festhalten, da diese kostengünstiger produziert werden können. Dieses lukrative Angebot seitens Foxconn wird allerdings zu Lasten von Quanta gehen, das in den letzten Jahren vornehmlich MacBooks für Apple produzierte.

Trotz der Nachrichten soll Quanta der größte MacBook-Produzent bleiben, auch wenn bereits einige Komponenten zu Foxconn ausgelagert worden sein sollen. Laut DigiTimes soll Apple etwa 15 Millionen MacBook-Computer ausliefern, wobei die Verteilung von 8:2 zugunsten von Quanta geht. Um die leicht geringen Bestellungen auszugleichen arbeitet das taiwanesische Unternehmen daran, die Produktion für andere Hersteller wie HP, Acer oder Asus zu erhöhen.

Neben dem Streben nach Kostenreduktion fehlt es auch an neuer Hardware für die MacBook-Pro-Reihe. Intel hat bisher noch keine neuen Prozessoren vorgestellt, die die richtige Balance zwischen Stromverbrauch und Leistung für die Pro-Reihe aufweisen. Während eine Ankündigung im Laufe des Jahres erfolgen wird, könnte dies jedoch zu spät für eine Integration sein. Allerdings lassen wir uns auch gerne vom Gegenteil überzeugen.