03.11.2016 - 08:42 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit dem iPhone 7 hat Apple endlich einige unserer langjährigen Wünsche erhört. Es verfügt über Stereo-Lautsprecher, ist wasser- und staubdicht nach IP67 und besitzt endlich in allen Modellen einen optischen Bildstabilisator für Fotos und Videos. Besonders die ersten beiden Punkte bewerben die Kalifornier fleißig und haben daher einen neuen Werbespot veröffentlicht.



Die Musik-App unterstützt leider kein Querformat

In Deutschland geht es langsam aber sicher auf den Winter zu. Umso lieber denken wir an die Sommerzeit und an einen Sprung ins kühle Nass. Diesen Gedanken hat Apple in seinem neuen Werbespot zum iPhone 7 beziehungsweise iPhone 7 Plus aufgenommen und bringt uns einmal mehr zum Schmunzeln

In dem 60-sekündigen Spot zeigt uns das Unternehmen aus dem sonnigen Kalifornien zwei coole Features, auf die wir viel zu lange warten mussten. In dem Werbevideo macht sich nämlich ein älterer Herr die neuen deutlich lauteren Stereo-Lautsprecher seines iPhone 7 Plus zu Nutze, um seinen Sprung vom 10-m-Brett richtig theatralisch in Szene zu setzen. Gleichzeitig weißt man den Zuschauer dezent darauf hin, dass das neue Apple-Smartphone nach IP67 zertifiziert ist. Der Standard erlaubt nämlich „ein zeitwilliges Untertauchen für bis zu 30 Minuten in maximal einem Meter Wassertiefe" und gibt zusätzlich an, dass das Gerät staubdicht ist.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Video.