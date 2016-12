Wenn Sie sich bislang wegen des Preises noch nicht zu einem Kauf von Final Fantasy für iPhone oder iPad entscheiden konnten, hilft Ihnen vielleicht das jetzige Angebot. Square Enix hat viele seiner FF-Spiele nämlich um durchschnittlich 50 Prozent im Preis reduziert.

Final Fantasy IV auf dem iPhone (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Square Enix, Montage: Mac Life)

Final Fantasy in seinen Anfängen erinnert heute ein wenig an die Anfänge von Zelda. Wenn Sie mit keinem der beiden Begriffe etwas anfangen können, dann sollten Sie zumindest wissen, dass es sich um Rollenspiele handelt, bei denen der Spiele die Kämpfe in Echtzeit gestalten kann. In den allerersten Teilen war dies noch auf zweidimensionale Pixel beschränkt, in neueren Titeln wandeln Sie auch in 3D herum.

Bis einschließlich 5. Januar 2017 hat Square Enix nun einige seiner iOS-Portierungen von Final-Fantasy-Spielen reduziert. Nachfolgend finden Sie die Links zum App Store mit Hinweis auf den Preis.

Zum Deal: Final Fantasy für nur 3,99 Euro im App Store.

Zum Deal: Final Fantasy II für nur 3,99 Euro im App Store.

Zum Deal: Final Fantasy III für nur 6,99 Euro im App Store.

Zum Deal: Final Fantasy IV für nur 6,99 Euro im App Store.

Zum Deal: Final Fantasy V für nur 7,99 Euro im App Store.

Zum Deal: Final Fantasy VI für nur 7,99 Euro im App Store.

Zum Deal: Final Fantasy VII für nur 12,99 Euro im App Store.

Die Systemanforderungen zu den jeweiligen Spielen entnehmen Sie bitte der zugehörigen App-Store-Beschreibung. Und wenn Ihnen diese Spiele noch nicht ausreichen: Square Enix hat noch weitere Spiele im App Store reduziert, darunter auch Chrono Trigger und weitere. Stöbern sie einfach ein wenig.