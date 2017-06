27.06.2017 - 10:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während Alphabet (Google-Mutterunternehmen) für seine Fahrzeugsparte Waymo auf eine Vereinbarung mit Avis Budget setzt, um die Flotte an Chrysler Pacifica Minivans zu verwalten, wird Apple eine ähnliche Partnerschaft eingehen. Laut einem aktuellen Bericht soll das Unternehmen nämlich für die Tests seiner selbstfahrenden Fahrzeug-Technologie auf das Mietwagenunternehmen Hertz setzen.



Apple hat Fahrzeuge von Hertz bzw. Donlen geleast (Bild: CC0)

Ursprünglich nahm man an, dass Apple sich mehrere Lexus RX450h zum Testen der eigenen autonomen Fahrzeug-Technologien gekauft und entsprechend umgerüstet habe. In einem aktuellen Bericht von Bloomberg wurde nun bekannt, dass Apple seine kleine Fahrzeugflotte nur bei Hertz geleast habe. Enthüllt wurde die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen durch Dokumente, die durch das California Department of Motor Vehicles an die Öffentlichkeit gekommen sind.

Bloomberg schreibt dazu, dass Apple mehrere Lexus RX450h von Donlen geleast hat. Bei Donlen handelt es sich um eine Sparte von Hertz, die unter anderen für Unternehmen Fahrzeugflotten verwaltet. Nachdem Apple im April die Zulassung für drei Fahrzeuge erhielt, zeigten die nun veröffentlichten Dokumente, dass Donlen der Verpächter der Autos ist, während Apple „nur" als Pächter aufgelistet wird.

Durch das Bekanntwerden der Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen stieg der Aktienkurs von Hertz um fast 18 Prozent, nachdem der Autovermieter im letzten Jahr große Verluste einfuhr. Ob die Verträge über das Leasing hinausgehen, ist derzeit nicht bekannt. Jedoch könnte Hertz von einer tiefergreifenden Partnerschaft profitieren, da vor allem die Investoren die Zukunft in selbstfahrenden Fahrzeugen sowie in Fahrdiensten wie Uber sehen. Hertz könnte mit Apples Technologie in beide Bereiche einsteigen.