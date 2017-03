Sie bekommen derzeit beim Onlineshop Voelkner ein Funk-Thermostat von HomeMatic reduziert angeboten. Es handelt sich dabei um ein Blitzangebot, das in knapp drei Tagen ausläuft. Bis dahin sollten Sie Ihre Kaufentscheidung getroffen haben. Wenn Sie sich für Heimautomatisierung interessieren, ist dieses einfach zu montierende Produkt ein prima Einstieg.

HomeMatic Funk-Heizkörperthermostat (Bild: HomeMatic)

Regeln Sie Temperatur in unterschiedlichen Räumen über ein Thermostat am Heizkörper. In diesem Fall über ein Funk-Thermostat von HomeMatic. Das Produkt kostet derzeit bei Voelkner nur 33 Euro, statt sonst knapp 40. Versandkosten fallen nicht zusätzlich an.

Zum Deal: HomeMatic Funk-Heizkörperthermostat günstiger kaufen.

Das Produkt von HomeMatic passt auf alle gängigen Heizkörperventile und erlaubt ein exaktes Einstellen der Temperatur, bis auf 0,5 Grad Celsius genau. Sie können am Thermostat über eine Boost-Funktion kurzzeitig aufheizen. Außerdem besitzt das Produkt eine Frostschutz-Automatik, die das Ventil öffnet, wenn Frost droht. Sie können es darüber hinaus mit Hilfe von Programmen oder individuellen Einstellungen anpassen. Zudem gibt es eine Erkennung von Temperaturschwankungen, falls Sie das Fenster zum Lüften öffnen.