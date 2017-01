Derzeit bekommen Sie bei Media Markt die SSD des Typs WD Green mit 240 GB Kapazität reduziert angeboten. Versandkosten fallen bei dem Angebot nicht an.

WD Green SSD mit 240 GB (Bild: Western Digital)

Die Festplatte wird per SATA angebunden und liegt im 2,5 Zoll Formfaktor vor, lässt sich also in einige Notebooks integrieren mit etwaigen Einbaurahmen auch in Spielekonsolen oder anderen Geräten. Beim Lesen soll sie 540 MB/s schaffen, beim Schreiben immerhin 465 MB/s.

Zum Deal: WD Green SSD mit 240 GB bei Media Markt günstig .

Die SSD kostet 69 Euro und ist nur solange der Vorrat reicht im Angebot. Das Produkt wiegt 32 Gramm. Der Hersteller gibt eine Zuverlässigkeit von 1,75 Millionen Stunden an. Wie bei den herkömmlichen Festplatten von Western Digital steht die „Green“-Reihe für die Einsteigermodelle, die etwas langsamer sind, dafür aber auch weniger Strom verbrauchen. Je nach Einsatzzweck, beispielsweise als Mediaserver oder an einem Raspberry-Pi-Projekt ist das nicht zu verachten.