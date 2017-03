Sie spielen gerne Pokémon Go, stundenlang. Oder sie wollen den Ausflug zum Badesee ausgiebig mit Musikgenuss untermalen. In diesen und anderen Fällen ist ein externe Akku, der Ihre mobilen Geräte wie iPhone, iPad oder Bluetooth-Lautsprecher mit Strom versorgt, die erste Wahl. Aktuell bekommen Sie eine sogenannte Powerbank von EC Technology mit hoher Kapazität stark reduziert angeboten.

Powerbank von EC Technology mit 22.400 mAh Kapazität (Bild: EC Technology)

EC Technology bietet auf Amazon derzeit eine Rabatt-Aktion an. Um daran teilzunehmen klicken Sie einfach auf einen Knopf unter der Preisangabe. Derzeit gibt es vom Anbieter sogar vier Werbeaktionen. Eine davon beinhaltet den Kauf der hier beworbenen Powerbank und einen Sofortrabatt von 10 Euro. Statt 29,99 Euro zahlen Sie dann nur 19,99 Euro. Der Rabatt wird im Warenkorb abgezogen. Versandkosten sollten trotzdem keine anfallen.

Zum Deal: 22.400 mAh Powerbank von EC Technology günstiger kaufen.

Es handelt sich in diesem Fall um das Modell in der Farbkombination Schwarz und Rot. Der Hersteller bietet darüber hinaus auch Geräte in der Kombination Schwarz und Blau, sowie Weiß und Rot an. Diese kosten allerdings mehr. Der Rabatt von 10 Euro ist darauf allerdings ebenfalls anwendbar.

Sie können die Powerbank auch als LED-Taschenlampe zweckentfremden, wenn Sie mögen. Zum Laden von Geräten stehen 3 USB-Anschlüsse bereit.