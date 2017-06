Little Snitch 4 angekündigt: Die Wiener Softwarefirma Objective Development veröffentlicht Anfang Juli nach fünf Jahren Entwicklungszeit Little Snitch 4. Das Unternehmen legt dabei einen Fokus auf die Benutzerfreundlichkeit und will darüber hinaus die Zielgruppe erweitern.

(Bild: Creative Commons CC0, Brad Neathery)

Little Snitch, zu Deutsch „kleine Petze“, ist eine Art doppelte Firewall für macOS. Nicht nur eingehende Verbindungen werden registriert und wenn gewünscht geblockt. Das Tool meldet dem Nutzer auch, wenn ein Programm im Hintergrund versucht sich mit dem Internet zu verbinden. Der Anwender kann dann für jede Verbindung entscheiden, ob sie stattfinden darf oder nicht. Das Programm merkt sich die Entscheidungen und sammelt die Regeln in einer Filterliste. Alle Regeln lassen sich im Nachhinein ändern.

Der Fokus des Programms liegt auf Datenschutz und IT-Sicherheit. Nach der Installation kann kein Programm mehr unbemerkt im Hintergrund zum Beispiel persönliche Daten des Nutzers ins Internet weitergeben. Anfangs meldet sich das Tool noch relativ häufig und die Ersteinrichtung ist recht aufwendig. Es ist überraschend, wie viele Programme und Tools und auch macOS selbst versuchen Informationen weiterzugeben. Wenn die Filterliste eingerichtet ist, fragt Little Snitch meist nur noch bei neuen Programmen nach, ob diese eine Verbindung mit dem Internet aufbauen dürfen.

Little Snitch 4: Das ist neu

Neu in Version 4 ist eine Weltkarte die alle Verbindungen des Macs mit dem Internet anschaulich darstellt. Die Nutzeroberfläche wurde von Grund auf neu gestaltet. Beides Neuerungen sollen Little Snitch leichter nutzbar machen. Ein Assistent hilft nun zusätzlich zu entscheiden, ob eine Verbindung vertrauenswürdig ist oder nicht.

(Bild: Screenshot)

Ein kostenloses Update für Besitzer einer Lizenz für die Vorgängerversionen Little Snitch 2 oder 3 ist leider nicht vorgesehen. Sie müssen 25 Euro für das Update aufbringen. 45 Euro kostet Little Snitch 4 für Neukunden und steht ab 05. Juli zum Download unter www.obdev.at bereit und setzt mindestens macOS 10.11 voraus.