03.04.2017 - 14:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bethesda Softworks hat kürzlich das erste strategische Kartenspiel der The Elder Scrolls-Reihe für das iPad veröffentlicht und folgte damit nach nur zwei Wochen der PC-Version. Wie am Computer verfolgt das Spiel der Hintergrundgeschichte der langjährigen Rollenspielsaga und setzt gleichzeitig mit seinen frischen Gameplay-Mechaniken neue Impuls. Doch in Kürze gibt es noch mehr in dem Fantasy-Universum zu entdecken.



03.04.2017 - 14:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In The Elder Scrolls: Legends geht es für die Reihe mit einem eher untypischen Gameplay zu (Bild: ZeniMax Media)

The Elder Scrolls: Legends ist ein völlig andere Blickwinkel auf das über lange Jahre aufgebaute Fantasy-Universum. Bei Legends handelt es sich nämlich um ein strategisches Kartenspiel, wobei hier, wie auch beim Original, eine sorgfältige Planung und die Auswahl der richtigen Strategie für den Kampf gegen die zahlreichen Widersacher als Kernelemente dargestellt werden. Jedoch gibt es zwei Haken: Zum einen ist iOS 10 oder neuer erforderlich. Zum anderen ist es kompatibel mit iPad 4 und neueren iPad-Modellen.

Screenshot der PC-Version von „The Elder Scrolls: Legends" (Bild: ZeniMax Media)

Der neue Titel bietet übrigens neben den Kartenspiel-üblichen Mehrspieler-Modi auch eine Einzelspieler-Kampagne, die Fans der Saga noch tiefer in die Geschichte eindringen lassen. Am 5. April wird The Elder Scrolls: Legends dann auch schon mit der ersten großen Singeplayer-Erweiterung bedacht, die mehr als 25 neue Missionen und 40 neue Karten ins Spiel bringt. Mehr Informationen können Sie hier erhalten.

Mit der iPad-Version ist allerdings noch nicht Schluss. Im Mai soll das Spiel dann auch für Mac-Computer erscheinen. Das iPhone wird anschließend im Sommer mit einer eigenen Version bedacht.

Wer jedoch ein echtes „The Elder Scrolls"-Erlebnis möchte, sollte einen Blick auf The Elder Scrolls Online am Mac werfen. Dort wird am 6. Juni das große „Morrowind"-Add-On veröffentlicht.