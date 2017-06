Sie haben bislang mit dem Kauf des Virtual-Reality-Headsets PlayStation VR für die PlayStation 4 von Sony gewartet, womöglich weil Sie den Kaufpreis zu hoch fanden. Nun bietet Amazon eine ganze Reihe von PSVR-Headsets im Rahmen seiner Warehouse-Deals an. Sie bekommen dort zu günstigen Konditionen geprüfte Gebrauchtware in oftmals sehr gutem Zustand.

VR-Headset PlayStation VR (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Amazon bietet aktuell im Rahmen seiner Warehouse-Deals die VR-Brille PlayStation VR für die PlayStation 4 zu günstigen Konditionen an. Sie bekommen dort Exemplare in „sehr gutem“ Zustand für knapp 274 Euro. Bei diesen Geräten handelt es sich teilweise um Rückläufer und obwohl sie gebraucht sind, ist mitunter eventuell nur die Verpackung leicht angekratzt; Amazon garantiert die Funktionsfähigkeit.

Zum Deal: PlayStation VR bei Amazon gebraucht günstiger kaufen.

Der Neupreis von PSVR liegt derzeit bei knapp 350 Euro. Wenn Sie also keine Berührungsängste mit Rückläufern oder Gebrauchtgeräten in sehr gutem Zustand haben, dann sollten Sie einen Blick auf das Angebot von Amazon werfen.

Hinweis: Sie benötigen zum Betrieb von PlayStation VR in jedem Fall eine PS-Kamera und eine PS4. Die Move-Controller sind optional, da Sie in Spielen auch den gewöhnlichen Dualshock-Controller einsetzen können. Allerdings ist das Erlebnis dann teilweise nicht mehr so immersiv.