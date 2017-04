Viel eher noch als Heimautomatisierung wird von Verbrauchern die Heimsicherung wahrgenommen. Beide Themen sind eng miteinander verknüpft, da die Geräte oftmals über Apps gesteuert und auch automatisiert werden können. Den Bewegungsmelder einschalten, sobald Sie aus dem Haus gehen? Das können Sie vermutlich bald, wenn Sie sich dafür entscheiden, das Homematic IP Starter Set Plus zu kaufen. Dieses ist derzeit sehr günstig bei Notebooksbilliger zu kaufen.

Homematic IP Starter Set Plus (Bild: Homematic)

Sie bekommen das IP Starter Set Plus von Homematic derzeit bei NBB zum Preis von nur 139 Euro inklusive Versandkosten. Bei Amazon würde Sie das Kit über 170 Euro kosten und generell zeigt der Preisvergleich Ihnen, dass es sich bei der Offerte von NBB derzeit um die günstigste handelt. Das Angebot endet jedoch heute.

Nur noch heute: Homematic IP Starter Set Plus günstig kaufen .

Im Homematic IP Starter Set Plus enthalten ist ein Access Point, ein Bewegungsmelder, ein Fenster- und Türkontakt, eine Schaltsteckdose, sowie eine Innensirene. Alle Geräte, die Sie in die Schaltsteckdose stecken, können Sie per App auch zeitgesteuert oder standortbasiert ein- und ausschalten, auch von extern. Mit Fenster- und Türkontakt überprüfen Sie, ob sich unbefugte Zugriff verschaffen und mit Bewegungsmelder könnten Sie eine Kamera einschalten oder beispielsweise die im Paket enthaltene Sirene.