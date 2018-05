PowerPad (Bild: reboon)

PowerPads mit bis zu 20 kg Tragkraft. Das Hamburger Unternehmen reboon präsentiert die neuen PowerPads. Es handelt sich dabei um ein Befestigungssystem, das beim Anbringen über viele kleine Poren Unterdruck an der Oberfläche erzeugt und so selbst schwerer Gegenstände aushält. Der Hersteller verspricht bis zu 20 Kilogramm Tragkraft.

Bei den PowerPads von reboon handelt es sich um ein Befestigungssystem. Sie kennen den Hersteller und die Methode vermutlich schon, weil er sie auch für Schutzhüllen fürs iPhone und oder iPad anbietet (boonflip und booncover).

PowerPads haften quasi überall

Nun bringt der Hersteller also die PowerPads in den Handel. Diese nutzen eine patentierte Vakuumtechnologie. Drücken Sie eine glatte Seite an eine glatte Oberfläche und sie erzeugt über kleine Poren einen Unterdruck und bleibt daran heften. Die zweite Seite ist entweder mit Velour oder Klett überzogen. Nutzen Sie zwei PowerPads um Objekte an Oberflächen anzubringen.

Kleben Sie dazu ein PowerPad auf die Oberfläche, an der das Objekt haften soll und das zweite PowerPad auf das Objekt selbst. Das System bietet eine Tragkraft von bis zu 20 Kilogramm. Entsprechend wäre es beispielsweise ein Leichtes, ein iPad am Flugzeug-Sitz anzubringen.

PowerPads hinterlassen keine Spuren

Der Hersteller verspricht Ihnen, dass die Haftkissen keinerlei Rückstände hinterlassen, wenn Sie sie wieder ablösen. Sie können die PowerPads darüber hinaus jederzeit wiederverwenden. Außerdem sind sie UV-beständig und wasserfest. Sie könnten so also die Pflanzanleitung für das Beet am Fenster vor dem Wintergarten konsumieren, indem Sie das iPad über die PowerPad-Lösung dort befestigen.

Der Hersteller bietet insgesamt sechs unterschiedliche Ausführungen der PowerPads an. Sie sind außerdem in jeweils drei Größen mit den Abmessungen 92x55 mm, 127x78 mm und 170x107 mm zum Preis von 8,90 €, 9,90 € und 13,90 € verfügbar.

