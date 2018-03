23.03.2018 - 10:55 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Apple hat gestern einen neuen Werbespot zum iPhone X veröffentlicht. Dieser stellt zur Abwechslung nicht die Kamerafunktionen in den Vordergrund, sondern beschäftigt sich mit Face ID und wie Sie schnell Einkäufe via Apple Pay tätigen können. Natürlich geschieht dies auf die altbekannte und witzige Art und Weise, die Apple schon länger an den Tag legt. Dabei wird auch auf verschiedene Filme angespielt.

In Apples neuesten Spot besucht ein „iPhone X“-Nutzer einen Flohmarkt und entdeckt dort einen Hut. Das iPhone wird entsperrt und Apple Pay erhält die Freigabe. Schon fliegt dem jungen Mann der Hut wie durch Zauberhand zu. Gleiches wird für die passende Sonnenbrille sowie den Sommeranzug wiederholt. Während im Spot nicht immer der Kauf auf dem Gerät zu sehen ist, wird dieser jedoch akustisch durch den typischen Authentifizierungssound von Face ID signalisiert. In einer ganz besonderen Szene sieht man dann einen Sessel, der wie der Delorean aus „Zurück in die Zukunft“ bei seiner Reise nach Hause eine brennende Spur hinterlässt.

Im weiteren Verlauf deckt sich der junge Mann mit weiteren Accessoires wie Ringen, Ketten und einer Uhr ein. Schlussendlich hat er sich im Laufe des Spots völlig verändert. Als Song für die Werbung dient „Back Pocket“ von Vulfpeck.

Wenn man diesen und andere „Apple Pay“-Werbespots sieht, bekommt man gerade als deutscher Nutzer gleich wieder Lust auf den Bezahldienst. Bisher ist dieser hierzulande nämlich noch nicht gestartet, während etwa in Nachbarländer wie Frankreich, der Schweiz oder Dänemark bereits seit einiger Zeit Apples neue Bezahlmethode verfügbar ist. Wann auch in Deutschland Apple Pay offiziell genutzt werden kann, ist immer noch ungewiss.

