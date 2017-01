Sie wollten schon immer eine eigene Schriftart erstellen, wussten aber nicht so genau, wie? Dann sollten Sie sich die App iFontMaker für iPad ansehen. Damit können Sie in wenigen Minuten die erste Schriftart erstellen und dann exportieren, um Sie am Mac für Briefe, oder auch als Webfont in Ihren Webseiten einbringen. Die App ist derzeit zudem reduziert.

iFontMaker auf dem iPad (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Eiji Nishidai, Montage: Mac Life)

Entwickler Eiji Nishidai verspricht, dass Sie binnen fünf Minuten Ihre eigene Schriftart mit seiner App iFontMaker erstellt haben. Im Prinzip wählen Sie dazu eine Vorlage aus, tippen die einzelnen Buchstaben beziehungsweise Zeichen an und bringen Sie Buchstabe für Buchstabe selbst „zu Papier“. Sie können natürlich besonders interessante Ergebnisse mit einem Stylus wie dem Apple Pencil erzielen. Haben Sie alle Zeichen mit einem eigenen Token versehen, speichern Sie die Schriftart und exportieren sie.

Zum Deal: iFontMaker für iPad im App Store reduziert.

Derzeit ist die App im Angebot. Statt sonst 7,99 Euro kostet sie nur 5,99 Euro. Die Preissenkung ist nur von kurzer Dauer. Voraussetzung ist neben einem iPad auch mindestens iOS 8.0 oder neuer auf dem Gerät.