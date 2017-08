Auf der Entwicklerkonferenz WWDC hat Apple etwas überraschend bekanntgegeben, dass Macs zukünftig ab macOS High Sierra mit externen Grafiklösungen ausgestattet werden können, um zum Beispiel grafikhungrige Spiele, 3D-Anwendungen oder virtuelle Realitäten darstellen zu können. Ein solches Erweiterungssystem wurde nun für Privatkunden mit dem eGFX Breakaway von Sonnet vorgestellt.

Angebunden wird die eGFX Breakaway Box über Thunderbolt 3 (Bild: Apple)

Bisher waren MacBook, iMac und Co. nicht für extrem grafikhungrige Anwendungen geeignet. Fotobearbeitung, Videoschnitt und Vektorgrafiken sind bei moderneren Macs problemlos möglich, aber für Spiele und Virtuell Reality fehlten einfach die passenden Grafikkarten. Mit dem „External Graphics Development Kit“ schließt Apple ab Herbst die Lücke. Über Thunderbolt 3 lassen sich so an neueren MacBook Pro und iMac externe Grafikkarten anschließen. Voraussetzung ist macOS High Sierra, welches vermutlich im September veröffentlicht wird und eine art Box, welche die Schnittstelle zwischen Mac und Grafikkarte bietet und für Anschlüsse, Kühlung und Strom sorgt. Die Kiste von Sonnet ist Teil des Apple eGPU Developer Kits, welches eine Radeon RX 580 enthält und von Apple zusammen für rund 900 Euro nur an Mitglieder des Entwicklungsprogramms verkauft wird.

Heute stellte Sonnet nun seine neue eGFX Breakaway Box vor, die einer modifizierten Variante des Developer Kits darstellt und ab sofort frei auf dem Markt für Privatkunden verfügbar ist. Unterstützt werden unter anderem die AMD Radeon R9 und RX, sowie die NVIDIA GeForce GTX 7, 9 und 10 und die TITAN X und XP. Die Box ist mit einer 350 Watt Stromversorgung ausgestattet und bindet die Grafikkarten über Thunderbolt 3 mit einer Datenübertragung bis zu 2.750 MB die Sekunde ein. Die Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 334 Euro, zusätzlich fallen noch Kosten für die Grafikkarte an. Eine solche vorausgesetzt, können nun auch Nutzer ohne Entwickleraccount externe Grafikkarten an ihr MacBook oder ihren iMac anschließen, zumindest sobald macOS High Sierra veröffentlicht wurde.