Für kurze Zeit bekommen Sie von Anker die In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer SoundBuds stark reduziert angeboten, mit bis zu 62 Prozent Preisnachlass auf den Normalpreis; der Anbieter hat alle Farbvarianten im Preis reduziert. Sie erhalten in jedem Fall ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Anker SoundBuds In-Ear-Kopfhörer (Bild: Anker)

Wenn wir Ihnen die Anker SoundBuds als Schnäppchen vorstellen, dann geht es nicht darum, die audiophilen Bedürfnisse zu befriedigen. Ganz sicher gibt es Kopfhörer, die einen besseren Klang liefern. Allerdings haben wir bei unseren Angebotshinweisen vor allem Preis und Leistung im Blick. Natürlich haben wir auch schon höherwertigere Kopfhörer als Angebot beworben. Doch in diesem Fall kommen Sie mit den Anker SoundBuds gerade sehr günstig an ein Paar spritzwassergeschützte In-Ears, die Sie zum Beispiel beim Sport tragen können.

Zum Deal: Anker SoundBuds stark reduziert.

Auf Amazon gibt Anker die SoundBuds in Schwarz derzeit für 18,99 Euro ab. In Blau oder Grün zahlen Sie einen Euro mehr, 19,99 Euro. Normalerweise kosten die SoundBuds in Schwarz 49,99 Euro.

Was bekommen Sie für Ihr Geld? Bluetooth-Kopfhörer, die BT 4.0 unterstützten, eine unterbrechungsfreie Reichweite von 20 Metern bieten sollen und Ohrstücke zum Wechseln in drei Größen, sowie drei Paar Ohrhaken. Außerdem verspricht der Hersteller mit einer Ladung bis zu acht Stunden Spielzeit. Aufgeladen werden die Kopfhörer per Micro-USB-Anschluss.

Das Angebot von Anker ist allerdings zeitlich begrenzt und wenn Sie kein Prime-Kunde sind, kommen noch Versandkosten zum Kaufpreis hinzu.