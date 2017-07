Amazon hält nächste Woche den „Prime Day“ ab. Dies wird ein ganz besonderer Tag, an dem Prime-Kunden von Sonderangeboten profitieren werden können. Doch schon im Vorfeld versucht der Onlinehändler Ihnen die Prime-Mitgliedschaft schmackhaft zu machen. So bekommen Sie als Abonnent nämlich den Kindle Voyage generalüberholt mit starkem Rabatt angeboten.

Kindle Voyage (Bild: Amazon)

Der Normalpreis für den generalüberholten Kindle Voyage E-Book-Reader von Amazon liegt bei 169 Euro. Als Prime-Kunde erhalten allerdings 40 Euro Rabatt auf das Produkt und bekommen es so für 129 Euro. Alles was Sie dazu tun müssen, ist das Produkt in den Warenkorb zu legen und vorher aber eine Prime-Mitgliedschaft zu beantragen.

Produkthinweis Kindle Voyage, Zertifiziert und generalüberholt, 15,2 cm (6 Zoll) hochauflösendes Display (300 ppi) mit integriertem intelligenten Frontlicht, PagePress-Sensoren, WLAN Preis: 169,00 €

Neben kostenlosem Versand in vielen Fällen und zusätzlichen Rabatten, erhalten Sie auch Speicherplatz für Fotos in der Cloud, bekommen Zugriff auf Musik und Filme sowie Serien zum Streaming und seit kurzem auch ein Angebot an E-Books, die Sie grundsätzlich auch auf Apps beispielsweise am iPad lesen können. Prime Reading bietet eine Auswahl Zeitschriften, Romanen und aber auch Sachliteratur zur Gratislektüre an.