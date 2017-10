Crowdfunding-Plattformen wie Kickstarter und Indiegogo ermöglichen es klugen Köpfen, ihre Visionen mithilfe von Privatpersonen zu finanzieren. Nicht selten entstehen so Produktinnovationen, die einen Blick auf künftige Trends ermöglichen. Wir stellen monatlich die interessantesten aktuellen Tech-Gadgets für Sie zusammen.

Crowdfunding Beim Crowdfunding (crowd = Menschenmenge, funding = Finanzierung) oder der Schwarmfinanzierung stellen Entwickler ihre Idee auf einer Internetplattform vor. Interessierte können sich dann finanziell an dem Projekt beteiligen – entweder in Form von Spenden oder indem Sie das Produkt direkt kaufen und bezahlen. Nach erfolgreicher Finanzierung beginnt dann erst die Produktion.

Duo Slim iPhone Case

Schon erstaunlich, wie viele Menschen (und besonders Jugendliche) die quäkenden Smartphone-Lautsprecher fürs Musikhören nutzen. Damit jedenfalls das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus gut klingen, schwarmfinanziert Peri Audio gerade ein Hülle mit integrierten 3-Watt-Stereolautsprechern und einem Passivradiator für die Bässe. Quasi nebenbei bringt die Duo-Slim-Hülle den Kopfhörerausgang zurück und versorgt das iPhone dank einer Extrabatterie auch noch mit zusätzlicher Energie.

Preis: ab 59 US-Dollar

Web: www.myperi.com

Saent Button

Dutzende neue E-Mails erwarten Ihre Aufmerksamkeit, der Facebook-Stream rauscht und die Arbeitskollegen schnattern eifrig per Slack? Wie soll man sich da noch konzentrieren? Saent könnte die Antwort sein: Der kreisrunde „Notfallknopf“ blockt nervige und verlockende Apps, Onlinedienste und Spiele – und hilft so bei der Konzentration auf das Wesentliche. Eine Mac-App sorgt für die nötigen Einstellungen. Zugegeben, die Idee ist nicht neu – aber vielleicht noch nie so konsequent umgesetzt worden!

Preis: 79 US-Dollar inklusive einjährigem Software-Abo

Web: www.saent.com

Shiftcam

Zwei Linsen sind gut – sechs Linsen sind besser! Tatsächlich, das iPhone 7 Plus beherbergt vielleicht die beste Smartphone-Kamera der Welt. Das Shiftcam-Case lässt es fast zum Profiwerkzeug für Fotografen werden. Gleich drei Paar Duallinsen lassen sich über die Smartphone-Kamera schieben. Mit dabei: ein 120-Grad-Weitwinkel, ein zweifaches Teleobjektiv und ein 180-Grad-Fischauge. Hinzu kommt ein 20-facher Makrozoom. Für den sicheren Griff sorgt eine Handballenauflage.

Preis: 79 US-Dollar

Web: www.shiftcam.com

Vinpok Bolt

USB-C mag – abgesehen vom Adapter-Irrsinn – eine feine Sache für das MacBook sein, lädt der Datenport das edle Notebook doch gleichzeitig auf. Viele Nutzer vermissen aber den eigens von Apple entwickelten MagSafe-Anschluss, der das Stromkabel ferromagnetisch verband und sich bei Sturzunfällen automatisch löste. Der Vinpok Bolt will diese Innovation mittels eines Adapters auf die aktuellen 13- und 15-Zoll-MacBook-Modelle zurückbringen und sie auch noch schneller aufladen als ein simpler USB-C-Stecker. Klingt verlockend!

Preis: 24 US-Dollar

Web: www.vinpok.com

Hearscope

95 Prozent aller Kinder leiden noch vor ihrem dritten Lebensjahr an mindestens einer Ohreninfektion. Das Hearscope hilft bei der Diagnose: Die integrierte Kamera mit 200-fachem Zoom erzeugt ein HD-Video des Gehörgangs und des Trommelfells, um es an eine auf dem Smartphone laufende App weiterzuleiten. Deren artifizielle Intelligenz liefert innerhalb kürzester Zeit eine Diagnose. Und bietet sich so nicht nur für Arztpraxen, sondern auch für Privatanwender an.

Preis: 195 US-Dollar

Web: www.hearscope.io

Nakamichi Edge

Das japanische Traditionsunternehmen Nakamichi will den wohl ersten „intelligenten“ Kopfhörer auf den Markt bringen. Die artifizielle Intelligenz des Edge analysiert die eingehende Musik, um Details in der Wiedergabe hervorzuheben. Ein „Gehörwächter“ reguliert die Lautstärke und unterdrückt kritische Frequenzen, um so das Ohr zu schützen. Gleich vier integrierte Mikrofone sorgen für eine smarte aktive Geräuschunterdrückung. Wir stellen uns schon mal in der Reihe für die Testmuster des Over-Ears an!

Preis: 299 US-Dollar

Web: www.nakamichi-usa.com

Zus Smart Tire Safety Monitor

Autoreifen mit zu wenig Luftdruck sind schwer mit dem bloßen Auge oder per Eindrücken zu identifizieren, bergen aber eine enorme Unfallgefahr. Der „Zus Smart Tire Safety Monitor“ will für Sicherheit sorgen. Einmal auf den Ventilen der vier Reifen platziert, überwachen die vier Sensoren den Druck und geben eventuelle Abnormalitäten an das per Bluetooth gekoppelte iPhone weiter. Die dazugehörige App zeigt den Gefahrenherd mit einer ersten Diagnose an. Ein Alarmsignal im Auto sorgt für zusätzliche Aufmerksamkeit.

Preis: ab 107 US-Dollar

Web: www.nonda.co