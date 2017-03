Aktuell gibt es bei Amazon die das Logitech K800 Wireless Keyboard mit Hintergrundbeleuchtung reduziert. Die Tastatur nutzt einen Akku und besitzt deutsches Tastaturlayout und bietet eine mehrstufige Anpassung der Helligkeit.

Logitech K800 Wireless Keyboard mit Hintergrundbeleuchtung (Bild: Logitech)

Vorweg: Die QWERTZ-Tastatur, die bei Amazon im Angebot ist, verfügt über ein Windows-Tastenlayout. Das bedeutet aber nur, dass anstelle des CMD-Symbols die Windows-Taste zu sehen ist. Darüber hinaus lässt sich das Keyboard jedoch genauso gut einsetzen. Die „K800 Wireless Illuminated“ bietet einen sehr flachen Tastenanschlag, der zudem sehr leise ist. Vielleicht gibt es trotzdem einige Leser, die sich dafür interessieren, auch deswegen, weil im Haushalt oder Büro noch Windows-Computer im Einsatz sind, oder weil man bei der Arbeit sowieso mit ganz vielen unterschiedlichen Tastaturlayouts in Kontakt kommt und in der Anpassung keine Hürde erkennt.

Zum Deal: Logitech K800 Wireless Illuminated Keyboard günstig.

Die Tastatur in Schwarz kostet aktuell nur 59,90 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Vergleichbare Angebote für das Zubehör liegen bei deutlich über 70 Euro.

Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung der laserbeschrifteten Tasten lässt sich in mehreren Stufen anpassen. Die Tastatur nutzt einen eigenen drahtlosen Standard. Ein Empfänger, der per USB an den Computer angeschlossen wird, ist im Lieferumfang enthalten.