Wenn Sie Ihre Produktivität steigern wollen, kann Dropzone 3 Ihnen dabei helfen. Die App ist derzeit im Mac App Store stark reduziert und kostet keine zwei Euro.

Dropzone 3 auf dem Mac (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Aptonic Limited, Montage: Mac Life)

Dropzone bietet Ihnen eine individualisierbare Aktionsfläche, die Sie in der Menüleiste ablegen. Sie können dort Ordner, Apps aber auch Text und Bilder ablegen. Letztere können Sie in anderen Apps durch Klick einfügen, mit ersteren können Sie interagieren.

Sie wollen beispielsweise ein Bild in einen Standard-Bilderordner verschieben. Dann ziehen Sie es auf das Symbol von Dropzone in der Menüleiste und lassen es über dem Ordner in dem Layover, das dann aufgeht, einfach fallen. So müssen Sie den Finder nicht ständig im Vordergrund platzieren und können Ihre Arbeitsabläufe optimieren.

Zum Deal: Dropzone 3 für 1,99 Euro im Mac App Store.

Die Software von Aptonic Limited benötigt mindestens macOS 10.9 oder neuer.