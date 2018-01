15.01.2018 - 11:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

An Apples neuer Zentrale in Cupertino wird noch immer fleißig gearbeitet. Dies geht aus einem aktuellen Drohnenvideo von Duncan Sinfield hervor. In seinem rund dreiminütigen Video zeigt sowohl das Hauptgebäude als auch das Fitness-Studio, die Basketballplätze, das Steve Jobs Theater sowie den langsam ergrünenden Innenhof.



(Bild: Duncan Sinfield)

Schon seit Monaten versorgt uns der Drohnen-Videograf Duncan Sinfield mit Aufnahmen vom Apple Park und hält uns damit stets auf dem Laufenden. Das erste Video in diesem Jahr stellt den Innenhof des Hauptgebäudes in den Fokus und zeigt, dass dort bereits die Grünflächen sprießen, während einige Teile noch erdbraun sind. Andere Teile wie der Teich oder die Erholungsflächen sind dagegen weitestgehend fertig. Im Außenbereich bietet sich ein ähnliches Bild. Auch dort sind mittlerweile die großen Maschinen verschwunden und Arbeiter kümmern sich nun noch um die Begrünung sowie die Wege, die bis auf wenige Stellen betreten werden können. Andere Bereiche wie das Besucherzentrum sind schon vollständig.

Das Steve Jobs Theater wird in dem Drohnenüberflug ebenfalls kurz gezeigt. Auch wenn das Gebäude sowie der umliegende Außenbereich fertig sind, fehlt es hier ebenfalls noch an den Grasflächen. Diese dürften allerdings in den nächsten ein bis zwei Monaten folgen, sodass Apples neue Zentrale spätestens im Sommer fertiggestellt ist. Vielleicht können die Arbeiter dann am BER aushelfen.