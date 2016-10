Das Branchenmagazin Nikkei beruft sich auf Insiderquellen bei Foxconn, denen zufolge das Unternehmen Module zum drahtlosen Laden für das iPhone 8 testet. Doch die Integration in die Geräte steht und fällt mit der Ausbeute bei der Produktion.

Aufladen beim iPhone geht derzeit nur übers Kabel (Bild: CC0)

Apples iPhone wird im kommenden Jahr 10 Jahre alt. Es soll deshalb ein besonderes Smartphone veröffentlicht werden, mit speziellem Glas-Design. Ob allerdings das kommende iPhone 8 aus Cupertino auch mit der Möglichkeit zum drahtlosen Aufladen ausgestattet werden wird, hängt von der Ausbeute bei der Produktion entsprechender Module ab.

Foxconn testet Module für kabelloses Aufladen

Derzeit, berichtet Nikkei, testet man bei Apples Partner Foxconn entsprechende Module. Sollte die Ausbeute der Produktion für die Massenfertigung unzureichend ausfallen, wird Apple notgedrungen auf das Feature verzichten.

Es ist bislang sowieso nur ein Gerücht und nicht klar, ob Apple das Feature in allen Geräten der nächsten Generation anbieten wollte. Eventuell bleibt es den Plus-Modellen vorbehalten. Von diversen Patenten, die Apple in dem Bereich angemeldet hat, gibt es keine konkreten Hinweise. Spekuliert wurde zu Beginn dieses Jahres, das Unternehmen arbeite mit Energous zusammen. Das Unternehmen bietet eine Technologie namens WattUp zum Aufladen von Geräten via Radiowellen. Vorteil ist das Aufladen auf größere Entfernung von bis zu 4,57 Meter.