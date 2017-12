Noch ehe die CES 2018 beginnt, hat LG Informationen über ein paar neue Monitore veröffentlicht. Diese möchte man auf der Messe der Öffentlichkeit präsentieren. Sie sind besonders interessant für Käufer des iMac Pro. Denn die Displays (LG 32UK950, LG 34WK95U und LG 34GK950G) nutzen echtes Thunderbolt 3 zur Übertragung. Bisherige Modelle verwendeten lediglich USB-C mit „ein bisschen“ TB3-Kompatibilität.

LG 32UK950: 32-Zoll-Ultra-HD-Monitor (Bild: LG)

Gleich drei neue Monitore wird LG auf der Consumer Electronics Show in Las Vegas präsentieren. Alle drei verstehen sich prächtig mit Thunderbolt 3.

LG 32UK950: 32-Zoll-Ultra-HD-Monitor

Beim ersten Modell, dem LG 32UK950, handelt es sich um ein 32 Zoll großes Ultra-HD-Display. Der Hersteller nutzt in diesem Gerät die fortgeschrittene Nano IPS-Technologie. Diese soll laut LG die Intensität und Echtheit der Farbdarstellung erhöhen. Der Monitor schafft es, 98 Prozent des DCI-P3-Farbspektrums anzuzeigen und unterstützt HDR 600. Der Hersteller betont, dass derlei Features sonst vor allem in professionellen Monitoren in Hollywood beim Filmschnitt eingesetzt werden.

Interessant ist, dass Sie an dem Gerät selbst wieder einen anderen 4K-Monitor per Thunderbolt 3 anschließen können. So realisieren Sie ein Mehr-Monitor-Setup, ohne aber am ursprünglichen Computer einen weiteren Steckplatz zu belegen. Alternativ können Sie über den TB3-Port auch ein MacBook Pro anschließen und das Apple-Laptop mit bis zu 60 Watt laden. Denn über den Anschluss werden gleichzeitig Bild-Daten, Audio und Strom übertragen.

LG 34WK95U, 34-Zoll-5K-Widescreen-Monitor

Der LG 34WK95U ist ein Widescreen-Monitor mit einem Bildseitenverhältnis von 21:9. Die maximale Auflösung beträgt 5120 x 2160 Pixel. Der Hersteller bewirbt das Gerät vor allem für Leute, die viele Aufgaben gleichzeitig erledigen wollen und deshalb viele Fenster nebeneinander platzieren wollen. Zu diesen zählt LG auch Cutter (Schnittmeister), Fotografen und Software-Entwickler.

LG 34WK95U, 34-Zoll-4K-Widescreen-Monitor (Bild: LG)

Auch dieser Monitor unterstützt HDR 600 und nutzt die Nano IPS-Technologie. Er kann seine 5K-Auflösung mit bis zu 60 Hz übertragen. An ihm kann gleichsam ein MacBook Pro aufgeladen werden oder ein weiteres Display in Reihe geschaltet.

LG 34GK950G, 34-Zoll-QHD-Gaming-Monitor

Nur wenig Details verrät LG in seiner Pressemeldung zum LG 34GK950G. Zu diesem Gerät, das erst am Ende in einem Satz erwähnt wird, heißt es lediglich, es werde die G-Sync-Technologie unterstützen.

LG stellt am Stand 11100 in der „Central Hall“ des Las Vegas Convention Center aus. Preise und Verfügbarkeiten der neuen Monitore teilte das Unternehmen nicht mit.