Sie benötigen eine Speicherlösung zum Backup oder Streaming, die Sie gerne direkt an den Computer anschließen wollen? Zu so einem Zweck bieten sich DAS-Systeme wie das Drobo 5C an. Es bietet fünf Festplatteneinschübe und ist aktuell im Cyber Sale von Cyberport stark reduziert, allerdings nur in begrenzter Stückzahl verfügbar.

Drobo 5C (Bild: Drobo)

Nur 269 Euro zahlen Sie aktuell für das Drobo 5C bei Cyberport. Versandkosten fallen nicht an. Allerdings müssen Sie sich bei Interesse beeilen. Denn das Gerät ist in sehr begrenzter Stückzahl nur noch knapp 20 Stunden verfügbar. Wahrscheinlich sind die vorhandenen Kapazitäten aber schneller ausverkauft und deshalb das Gerät vorher schon nicht mehr zu diesem Preis zu haben. Der nächstbeste Preis liegt übrigens aktuell bei knapp 360 Euro.

Zum Deal: Drobo 5C stark reduziert im Cybersale .

Im Gegensatz zu einem NAS wird ein DAS direkt mit dem Computer verbunden und ist nicht unmittelbar im Netzwerk verfügbar. Sie können das Gerät aber natürlich auch im Netzwerk freigeben. In jedem Fall bietet der Drobo 5C einen USB-C-Anschluss und fünf Festplatteneinschübe. Er verfügt über eine sogenannte „Hot-Swap“-Funktion. Sie können eine Festplatte also im Betrieb durch eine andere ersetzen.

Hinweis: Mac Life hat den Drobo 5C in Person unseres Chefredakteurs Sebastian Schack im Januar getestet. Wir haben das Gerät für gut befunden.