Bei iBood bekommen Sie derzeit eine ganze Reihe von Zeichentabletts vom Anbieter Wacom, sowie einige unterschiedliche Stylus als Zubehör. Letzteres ist sogar noch stärker reduziert als die Geräte selbst. Sie sollten sich jedoch beeilen. Denn einige Angebote sind bereits vergriffen und die Preisaktion endet so oder so am morgigen 1. Februar.

Wacom One Zeichntablett (Bild: Wacom)

Sie suchen ein Einsteiger-Zeichentablett? Wie wäre es mit dem Wacom One? Das kostet derzeit bei iBood nur 39,95 Euro. Darf es etwas professioneller sein? Das Cintiq Companion 2 mit 64, 128, 256 oder 512 GB Speicher gibt es mit bis zu 50 Prozent Rabatt, je nach Modell.

Es kommen jeweils noch Versandkosten zum Dealpreis hinzu. Doch der liegt jeweils deutlich unter der unverbindlichen Preisemfpehlung der Herstellers. Das Cintiq Companion 2 mit 64 GB kostet Sie beispielsweise 799,95 Euro statt 1.399,00 Euro. Wenn Sie beruflich im Bereich Grafik und Design arbeiten, sollten Sie sich das Angebot ansehen.