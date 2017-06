Wenn Sie gerne mit dem Abspielen von Platten beginnen möchten, oder noch eine große Sammlung von Vinyl-Scheiben daheim haben, gibt es derzeit ein interessantes Angebot bei Media Markt für Sie. Der digitaler Plattenspieler AT-LP120USBHC von Audio-Technica wird stark reduziert angeboten.

Der digitale Plattenspieler AT-LP120USBHC von Audio-Technica (Bild: Audio-Technica)

Sie bekommen den AT-LP120USBHC von Audio-Technica wahlweise in Silber oder Schwarz zum Preis von 226 Euro bei Media Markt. Das Gerät hat eine UVP von 299 Euro. Doch selbst im Preisvergleich wird momentan das nächstbeste Angebot mit über 270 Euro abgefragt. Versandkosten fallen bei der Bestellung nicht an. Sie können sich darüber hinaus das Gerät in eine Filiale in Ihrer Nähe liefern lassen und dort abholen.

Zum Deal: Plattenspieler AT-LP120USBHC von Audio-Technica günstiger kaufen .

Das Gerät unterstützt Abspielgeschwindigkeiten mit 33 1/3, 45 und 78 Umdrehungen pro Minute. Der Plattentellen ist aus Aluminium gegossen und mit einer rutschfesten Matte überzogen. Angeschlossen wird das Gerät mit AT95e Tonabnehmersystem per USB-Kabel.

Mac Life hatte das letzte mal im Jahr 2014 einen Plattenspieler von Audio-Technica im Test. Der machte allerdings eine sehr gute Figur.