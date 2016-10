05.10.2016 - 12:57 Uhr Geschrieben von Martin Grabmair

Kaum jemand kommt in Textnachrichten noch ohne Emojis aus. Schließlich können Nutzer dank der Emojis ganz einfach die Tonlage eines Texts transportieren und somit klarstellen, wie ein Satz gemeint ist. Wer öfter in die Emoji-Liste schaut, aber nichts Passendes findet, kann sich auch eigene Emojis überlegen und seine Vorschläge in der Tastatur-App Emoji> oder bei der Webseite EmojiRequest einreichen.



Emojis sind ein wichtiger Teil unserer Kommunikation geworden (Bild: Emoji+ / MagicMockups)

Keine Kommunikations-App kommt mehr ohne Emojis aus. Schließlich findet mittlerweile ein großer Teil unserer Kommunikation via Text statt. Und da es nicht ganz so einfach ist, Emotionen via Text in einer Kurznachricht zu transportieren, sind Emojis hier eine große Hilfe. Schnell ist dank eines kurzen Emojis klargemacht, wie man etwas eigentlich meint. Sie stellen quasi die Tonlage in Textform dar.

Emojis selbst gestalten via Emoji>

Obwohl der Umfang an Emojis in den meisten Apps mittlerweile sehr ausführlich geworden ist, kommt es hin und wieder doch vor, dass man nicht das richtige Emoji findet. Die Tastatur-App Emoji> will hier Abhilfe schaffen. Die iOS-Tastatur besitzt eine Request-Funktion, über die Nutzer ihre eigenen Emoji-Vorschläge einreichen können. Außerdem ist es möglich, über die Emoji-Vorschläge anderer Nutzer abzustimmen. Die Emojis mit den meisten Stimmen werden anschließend von EmojiXpress bei Unicode vorgeschlagen. Akzeptiert der Zeichenstandard ein neues Emoji, gibt es eine sehr große Chance, dass die Emojis anschließend auch in vielen anderen Tastaturen genutzt werden können, sobald diese ebenfalls auf einen aktuelleren Unicode-Standard wechseln – und das ist in der Regel nur eine Frage der Zeit. Voraussetzung ist, dass die neuen Emojis die Kriterien für den Unicode-Standard erfüllen.

Wer die Tastatur-App nicht nutzen möchte, aber trotzdem Ideen für neue Emojis hat, kann dies auch über die Webseite EmojiRequest machen. Allerdings muss man sich dort mit seinem Facebook-Account einloggen.