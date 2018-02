07.02.2018 - 12:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern durften zahlreiche Publikationen ihre Testberichte zum HomePod veröffentlichen. Bereits in der letzten Woche wurden einige Journalisten in das Apple-Hauptquartier eingeladen und durften einen Blick hinter die Kulissen werfen. Dies nahm Jim Dalrymple von The Loop zum Anlass, um auch der Öffentlichkeit einen Einblick in das Audio-Labor zu geben, in dem Apple die Soundqualität des HomePod ausgiebig getestet hat.



07.02.2018 - 12:27 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

(Bild: The Loop)

Apple hat eine lange Historie mit Audio-Produkten. Spätestens mit dem iPod bekannte sich das Unternehmen dazu und legt seither großen Wert auf einen guten Klang bei Lautsprechern und Kopfhörern. Dies wird laut Jim Dalrymple von The Loop bei der Tour durch Apples heilige Hallen deutlich. Apples Senior Vice President of Worldwide Marketing, Phil Schiller, gab nämlich im Audio-Labor zu verstehen, dass es nicht nur für den HomePod genutzt wird. In der Testeinrichtung werden nämlich auch das iPhone, iPad, Macs, AirPods sowie die Leistung von Siri umfassend getestet.

Die Arbeiten am HomePod begannen laut Kate Bergeron, Vice President of Hardware Engineering, schon vor rund sechs Jahren mit einem sehr kleinen Team. Dieses sollte den Fokus auf die Soundqualität legen und dabei sicherstellen, dass die Qualität in jedem beliebigen Raum gleich bleibt. Um dies zu erreichen, testete man den HomePod in unterschiedlichen Räumen. Zunächst startete man Versuche in einem schalltoten Raum, der zu den größten in den USA zählt, während in einem weiteren Raum die Spracherkennung untersucht wurde. Laut dem Senior Director of Audio Design & Engineering, Gary Geaves, soll die Entwicklung des HomePod auch Auswirkung auf andere, bisher unangekündigte, Produkte haben. Ob damit weitere Varianten des HomePod gemeint sind, ist zum jetzigen Zeitpunkt unbekannt.