06.05.2018 - 10:05 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Texture heißt der digitalen Magazin-Service, den Apple im März 2018 gekauft hat. Nun wurde bekannt, dass Apple die Windows-App im kommenden Monat einstellen will. Die iOS- und die Android-App bleiben vorerst bestehen.

Es ist eigentlich klar, dass nach der Übernahme von Texture durch Apple nicht mehr alles so bleiben wird, wie es war. Nach einem Bericht von The Verge wird die Windows-App ab Juni 2018 eingestellt. Texture bietet auch eine iOS- und Android-App an, die aber wohl weiter bestehen werden.

Mittlerweile hat Texture die Neuigkeiten auch auf seiner Website veröffentlicht: "Um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten, müssen ältere Versionen der App manchmal ausgemustert werden. Nach dem 30. Juni 2018 wird die Texture Windows App nicht mehr verfügbar sein. Ihr Texture-Abonnement ist weiterhin auf kompatiblen Handys oder Tabletts mit iOS oder Android und auf Fire HD-Tabletts verfügbar, zusammen mit dem Zugriff auf alle Magazine, die Sie als Ihre Favoriten ausgewählt haben."

Es wird erwartet, dass Apple den Texture-Dienst letzten Endes in eine Abonnementversion der Apple News umwandeln wird. Letztere ist derzeit nur auf iOS verfügbar, doch das könnte Apple sicherlich leicht ändern und wenigstens eine macOS-Variante davon entwickeln. Ob es dann aber noch eine Alternative auf anderen Plattformen geben wird, ist zweifelhaft.

Als Apple Beats Music erwarb, bevor er den Service in das, was wir heute als Apple Music kennen, wurde die Android-App weiter gepflegt und Apple Music für Googles mobiles Betriebssystem gibt es immerhin auch. Die Beats Music Version für Windows Phone wurde allerdings eingestellt. Apple ist jedoch nicht völlig abgeneigt gegenüber Software unter Windows. Apple unterstützt seit langem iTunes unter Windows sowie iCloud für Windows, und Ende letzten Monats hat Apple eine spezielle Version von iTunes veröffentlicht, die über den Windows Store angeboten wird.

