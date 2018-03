04.03.2018 - 14:48 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



04.03.2018 - 14:48 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Andreas Donath)

Apple hat für dieses Jahr eine ganze Menge vor: Neue Versionen von iOS, macOS, tvOS und watchOS stehen an. Spätestens zum WWDC 2018 werden wir wissen, ob Apple darüber hinaus noch mehr Neues plant.

Für März 2018 soll erst einmal das große iOS-Update 11.3 erscheinen, doch darüber hinaus wird im Herbst iOS 12 erwartet. Diesmal will Apple dem Vernehmen nach ein paar Gänge herunterschalten und auf einige neue Funktionen zugunsten der Stabilisierung des Betriebssystems verzichten. Das ist nach dem recht instabilen iOS 11 auch dringend notwendig, um das Vertrauen der Kunden wieder herzustellen.

iOS 11.3 wird neben Fehlerbehebungen neue Akku-Management-Kontrollfunktionen mit sich bringen. Wie Tim Cook ankündigte, gibt iOS 11.3 den Benutzern die Möglichkeit, das Drosseln des iPhones zu deaktivieren. Apple implementierte dieses Feature, nachdem bekannt wurde, dass ältere iPhones heimlich gedrosselt werden, wenn deren Akkus ausgelaugt sind.

Lesetipp So könnte iOS 12 aussehen Wie wird iOS 12 aussehen, das vermutlich im Herbst 2018 auf den Markt kommt? Zumindest einige Designer haben sich mehr oder minder gute Gedanken... mehr

Zudem enthält iOS 11.3 eine Reihe neuer Animoji-Charaktere. Aufbauend auf den Charakteren, die im letzten Jahr neben dem iPhone X eingeführt wurden, fügt iOS 11.3 einen Bären, einen Drachen, einen Totenschädel und einen Löwen hinzu.

Darüber hinaus enthält iOS 11.3 ARKit 1.5. Die neue Version der Augmented Reality-Plattform von Apple erlaubt die Erkennung vertikaler Flächen und weitere Verbesserungen. Dazu kommt die Funktion Business Chat, mit der Unternehmen über iMessage direkt mit ihren Kunden kommunizieren können.

iOS 11.3 wird zudem die iMessage-Funktion in die Cloud verlagern können. Die Funktion synchronisieren Nachrichten über alle Geräte eines Benutzers hinweg und erleichtern den Benutzern die Verwaltung ihrer Chatnachrichten.

Zudem enthält iOS 11.3 die Funktion digitale Krankenakte in der Health App. Das Update wird es den Nutzern ermöglichen, medizinische Daten von Krankenhäusern und anderen Anbietern direkt in der Health App zu speichern.

iOS 11.3 enthält zudem Verbesserungen bei Apple News, was nur in den USA-funktioniert und erlaubt die softwarebasierte HomeKit-Authentifizierung. Ob AirPlay 2 enthalten sein wird, ist ungewisse, nachdem Apple die Funktion in den letzten Beta-Versionen wieder entfernte.

watchOS 4.3, tvOS 11.3, macOS 10.13.4

Neben iOS 11.3 testet Apple kleinere Updates für Apple Watch-, Apple TV- und Mac-User. Diese Updates sind nicht annähernd so groß wie ihr iOS-Gegenstück, bringen aber dennoch ein paar Änderungen mit sich. watchOS 4.3 enthält zum Beispiel ein paar kleinere Änderungen an der Benutzeroberfläche.

tvOS 11.3 enthält eine Reihe von Verbesserungen. Die Bildfrequenzanpassung wird mit dem Update auf das Apple TV der vierten Generation eingeführt. In macOS 10.13.4 wird es natürlich auch iMessage in der Cloud geben. Dazu kommen Verbesserungen unter der Haube.

Sowohl watchOS 4.3 als auch tvOS 11.3 und macOS 10.13.4 sollten im März 2018 erscheinen.

iOS 12

iOS 12 wird im Herbst 2018 erscheinen. In erster Linie wird erwartet, dass iOS 12 und macOS 10.14 eine Unterstützung für plattformübergreifende Anwendungen bieten wird. Das würde es iOS-Entwicklern erlauben, auch gleich für die Mac-Plattform Anwendungen erschaffen zu können.

iOS 12 wird neue Funktionen für die elterliche Kontrolle enthalten, die Apple Anfang des Jahres angekündigt hatte. Wie diese neue Kindersicherung funktionieren wird, ist nicht bekannt. Angeblich wird es auch eine überarbeitete iBooks-Anwendung geben.

iOS 12 wird wahrscheinlich auch neue Funktionen im Bereich Gesundheit enthalten. Apple hat die Gesundheits- und Krankenaktenfunktionen des iPhones ständig verbessert und es ist nicht anzunehmen, dass damit nun Schluss sein wird. Eventuell kommt AirPlay 2 auch erst mit iOS 12.

watchOS 5

Was Apple mit der Smartwatch vorhat, ist unklar. Entwickler ziehen sich immer mehr von der Plattform zurück, so dass ein neues WatchKit zum Entwickeln geben dürfte, um das Interesse wieder zu wecken. Vermutlich wird watchOS 5 einige neue Zifferblätter enthalten, ob Nutzer aber auch eigene Zifferblätter hinzufügen können, ist nicht bekannt. Darüber hinaus könnte Schlaftracking ein großes Thema werden. Apple hatte einen entsprechenden Anbieter im letzten Jahr übernommen. Eventuell kommen auch eine Apple-Podcast-Funktion und eine Notizanwendung hinzu.

tvOS 12

Ob Apple es schafft, für Nutzer des Apple TV 4K künftig Dolby Atmos anzubieten, ist ungewiss. Eigentlich sollte das Feature implementiert werden, doch davon war auf einmal keine Rede mehr. Eventuell wird Apple auch eine Überarbeitung des Interfaces vornehmen.

macOS 10.14

Die wichtigste neue Funktion von macOS 10.14 dürfte die plattformübergreifende App-Funktion mit iOS 12 sein. Vielleicht schaltet Apple auch Hey-Siri für macOS frei.

Anzeige