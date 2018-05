WhatsApp auf dem iPhone bietet jetzt mehr Funktionen für Gruppen-Admins (Bild: CC0, Webster2703 via Pixabay)

WhatsApp-Update für iPhone mit neuen Admin-Funktionen. Verwalten Sie Admin-Rechte in Gruppen und entscheiden Sie, wer den Betreff, das Gruppenbild und deren Beschreibung ändern kann. Die neue Version 2.18.51 kann außerdem Facebook- und Instagram-Videos direkt in der App abspielen, während Sie weiter chatten können.

Es ist ein eher merkwürdiger Versionssprung, den WhatsApp aktuell unternimmt, dafür dass es gleich mehrere neue Features bietet.

WhatsApp mit mehr Admin-Funktionen

Sie sind Admin einer WhatsApp-Gruppe? Dann können Sie nun am iPhone den Admin-Status anderer Teilnehmer entfernen. Wählen Sie dazu den Admin in der „Gruppeninfo“ und tippen auf „Adminstatus entfernen“.

Außerdem können Sie als Guppenadmin nun entscheiden, wer den Gruppenbetreff, das Gruppenbild und die Gruppenbeschreibung ändern darf. Öffnen Sie zum Anpassen der Einstellungen die „Gruppeninfo“ und tippen auf „Gruppeneinstellungen“.

Messenger mit erweitertem Video-Playback

Sie kannten den Luxus des Inline-Playbacks von YouTube-Videos in WhatsApp vermutlich schon aus vorangegangenen Updates. Mit der neuen Aktualisierung können Sie nun auch Videos von Facebook und Instagram direkt im Messenger abspielen. Diese öffnen sich in einem Overlay-Fenster und erlauben Ihnen so, gleichzeitig weiter mit anderen Teilnehmern zu chatten.

WhatsApp ist gratis im App Store verfügbar. Die App benötigt mindestens iOS 7.0 oder neuer. Der Download umfasst 157,9 MByte.

