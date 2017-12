Update: Ab sofort steht die Portierung des bekannten Action-RPGs Deus Ex: Mankind Divided über Steam zum Download bereit. Allerdings hat das Spiel relativ hohe Vorraussetzungen an die eingesetzte Hardware und läuft nur auf neueren Systemen.

Das Spiel ist ab dem 12. Dezember auch für macOS verfügbar. (Bild: Feral Interactive)

Das Jahr 2017 neigt sich langsam dem Ende zu, unterstreicht zur Weihnachtszeit aber noch einmal, dass dieses Jahr für Spieler mit Mac ein Gutes war. Gerade in den letzten Monaten präsentierten viele Studios Umsetzungen von Spieletitel für macOS. Mit Deus Ex: Mankind Divided kommt ab heute ein weiterer Titel des Entwicklers Feral Interactive hinzu.

Im Jahr 2029 angesiedelt, spielt das Science-Fiction-RPG Deus Ex: Mankind Divided in einer Tech-Noir-Version der Stadt Prag. Der Hauptcharakter Adam Jensen muss eine globale Verschwörung entwirren und kann dabei zwischen verschiedenen Spielstilen wählen.

"In den fünf Jahren, seit die Deus Ex-Reihe ihren Weg auf den Mac gefunden hat, ist die Technologie der Spiele enorm vorangekommen und das spiegelt sich in Mankind Divided wider", sagt David Stephen, Managing Director von Feral Interactive. Diese technische Entwicklung bedeutet allerdings auch relativ hohe Ansprüche an die Hardware. Das Spiel setzt zwar auf Apples Grafikschnittstelle Metal 2, benötigt aber mindestens ein 15-Zoll MacBook Pro ab Ende 2016, einen 21,5-Zoll 4K-iMac ab 2017, einen 27-Zoll 5K-iMac ab 2014 oder einen Mac Pro ab Ende 2013.

Deus Ex: Mankind Divided ist für 49,99 Euro im Feral Store, oder über Steam verfügbar. Die Digital Deluxe Edition kostet 79,99 Euro, beinhaltet dafür aber zwei neue storybasierte DLCs und In-Game-Zubehör.