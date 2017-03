Derzeit bekommen Sie bei Amazon das Jackery-Kabel stark reduziert angeboten. Es handelt sich bei dem Produkt um ein USB-auf-Lightning-Kabel, in dem eine Powerbank integriert ist. Das Produkt wurde von Apple zertifiziert und hat schon Designpreise eingeheimst.

Jackery 2-in-1-MFi-Kabel mit integriertem Akku (Bild: Jackery)

Neben einer allgemeinen, temporären Preissenkung können Sie Jackery bei Amazon dank eines Gutscheincodes noch einmal günstiger bekommen. Aktuell reduziert ist Jackery für 16,99 Euro zu haben. Geben Sie während des Bezahlvorgangs den Code „JEWELJCK“ ein und sparen noch einmal ein paar Euro. Sie erhalten Jackery dann für nur 11,50 Euro.

Zum Deal: Jackery bei Amazon im Angebot kaufen.

Das Jackery-Kabel ist ein Meter lang und bietet einen integrierten Akku mit 450 mAh Kapazität. Es wiegt nur 36 Gramm und ist binnen 42 Minuten vollständig aufgeladen. Es ist gerade das geringe Gewicht, dass das Produkt so interessant macht. Es ist schnell verstaut und kann für einen kurzfristigen Energieschub an Ihrem iOS-Gerät sorgen, wenn Sie ihn benötigen. Sie können damit angeschlossene Geräte über den Lightning-Stecker aufladen. Über eine LED am Gerät, können Sie den Ladezustand des Akkus abfragen.