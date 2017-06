26.06.2017 - 12:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nachdem bereits im Januar im kleinen Rahmen die Vorstellung der ersten iPhone-Generation durch Steve Jobs gefeiert wurde, darf in dieser Woche die Veröffentlichung des Geräts ebenfalls gefeiert werden. Passend dazu hat CBS Sunday Morning einen kurzen Bericht zur Entstehung des revolutionären Geräts veröffentlicht, indem auch die ersten vier Tester von damals kurz Ihre Gedanken zum Jubiläum äußern.



26.06.2017 - 12:13 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Nach zehn Jahren darf ein Telefon schon mal so aussehen (Bild: Benjamin Otterstein)

Gestern hat CBS Sundy Morning einen Bericht mit David Pogue ausgestrahlt. Darin sprach Pogue mit Walt Mossberg, Steven Levy, and Ed Baig. Damit saßen vier Journalisten an einem Tisch, die bereits vor dem offiziellen Start das erste iPhone ausprobieren durften. Dabei erzählte der kürzlich in Rente gegangene Mossberg, dass er „nach drei Tagen bereit war, das Ding aus dem Fenster zu werfen als er versuchte auf Glas zu schreiben".

Auch Steven Levy wartete mit einer kleinen Anekdote auf: „Es ist zehn Jahre später und die Hälfte der E-Mails, die ich erhalte, haben noch immer eine kleine Nachricht darunter, die sagt: Auf dem Telefon geschrieben, entschuldige Schreibfehler!"

Neben seinen drei Kollegen sprach Pogue auch mit einer der Schlüsselpersonen bei der Entwicklung des iPhone – Bas Ording. Dieser zeichnete sich für die Touchoberfläche verantwortlich, nachdem er von Steve Jobs den Auftrag erhielt einen Computer zu entwickeln, der auf Toucheingaben reagiert und ohne Maus oder Tastatur zurechtkommt. Erst später überlegte man sich dann, die Technologie dahinter in ein Telefon zu packen. Bemerkenswert war dabei der Umstand, dass jede App ein anderes Design erhielt und die einzelnen Elemente eine „Physik" haben, um so beispielsweise beim Durchwischen von Fotos eine Geschwindigkeit zu simulieren.

"Und jetzt benutzen eine Milliarde Menschen deine iDee," sagte Pogue zu Ording.

"Ist es eine Milliarde? Das ist ganz schön viel!" lachte Ording.

"Hatte damals irgendjemand im Team eine Idee, wie groß das werden würde?", fragte Pogue später.

"Oh, nein. Nicht mal ansatzweise. Ich jedenfalls nicht. Das ist sicher."