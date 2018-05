Apple Pencil auf dem iPad (Bild: CC0, TeroVesalainen via Pixabay)

​Apple Pencil zerkratzt angeblich iPad-Display. Auf der Plattform Reddit ist eine Diskussion darüber entbrannt, ob Apples Stylus womöglich das Display des iPads zerkratzt. Grund ist die Schilderung eines Nutzers, der genau das erlebt haben möchte. Ihm soll der Apple-Service mittlerweile die Pencil-Spitze ersetzt haben. Das iPad hatte er binnen 14 Tagen schon dort zurückgegeben, wo er es gekauft hatte.

Wenn Sie ein iPad Pro oder ein neues 2018er iPad nutzen, das kompatibel mit dem Apple Pencil ist, geben Sie in Zukunft ein bisschen mehr Acht. Beobachten Sie, ob nicht beim Schreiben mit dem Pencil Kratzer am Display entstehen.

Apple Pencil zerkratzt angeblich iPad-Display

Das jedenfalls, behauptet ein Nutzer der Plattform Reddit, sei bei ihm und seinem iPad Pro geschehen. Er hatte des Gerät erst kürzlich erworben.

Beim Schreiben mit dem Pencil hatte er das Gefühl, dass das Schreibverhalten alles andere als leichtgängig sei. Es fühlte sich eher an als würde man mit einem Stein auf einer Scheibe kratzen. Glaubt man den Schilderungen des Nutzers, dann hatte sein Pencil tatsächlich eine defekte Spitze, die Kratzer auf dem Display verursachte.

Apple tauscht Gerät und Zubehör aus

Der Nutzer „phblue“ gab sein iPad dort zurück, wo er es gekauft hatte (Walmart). Es wurde anstandslos akzeptiert.

Der Apple-Support wollte ihm am Telefon aber nicht glauben, dass der Pencil Kratzer verursachen würde. Also vereinbarte er einen Termin im Apple Store. Dort probierten Service-Mitarbeiter seinen Schilderungen zufolge den Pencil mit eigenen Geräten aus. Auch dort soll der Stylus Kratzer am Display hinterlassen haben.

Apple tauschte ihm in der Folge die Pencil-Spitze(n) aus. Wir können allerdings die Behauptungen nicht verifizieren. Haben Sie schon ähnliche Erfahrungen gemacht? Mein Pencil jedenfalls hat in zwei Jahren noch keine Kratzer auf dem Display meines iPad Pro hinterlassen.

Anzeige