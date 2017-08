Mit Superlativen wird nicht gespart: Es soll der größte und spektakulärste Boxkampf der Geschichte werden. Am 26. August steigt Boxer Floyd Mayweather gegen Mixed Martial Arts Kämpfer Conor McGregor in Las Vegas in den Ring. Der Sportstreamingdienst DAZN überträgt den Kampf live und exklusiv in Deutschland. Einschalten lässt sich unter anderem über die DAZN-App auf dem Apple TV.

Mayweather gegen McGregor (Bild: DAZN)

Die Kampfsportwelt überschlägt sich fast, für viele Fans gibt es seit einer Weile kein anderes Thema mehr. Am 26. August treten der ehemalige Champion und Boxlegende Floyd Mayweather und MMA-Star Conor McGregor gegeneinander an. In Las Vegas messen sich die beiden in einem klassischen Boxkampf mit den üblichen Regeln über zwölf Runden. Für McGregor wird es der erste Profi-Boxkampf, für viele gilt der bisher ungeschlagene Mayweather daher als Favorit. Um den Kampf live sehen zu können, sind Ticketpreise zwischen knapp 2000 und 30.000 Dollar fällig.

DAZN überträgt live

In Deutschland wird der Kampf nicht im Free-TV zu sehen sein. Stattdessen überträgt DAZN live und exklusiv. Der Sportstreamingdienst zeigt viele Sportevents, wie zum Beispiel Premier League, NFL, NBA oder Dart live und in HD. Ab Ende 2018 auch live die Spiele der Champions League. DAZN ist über verschiedene Apps verfügbar, auch für den Apple TV. Die Übertragung des Boxkampfes zwischen Mayweather und McGregor beginnt in der Nacht vom 26. auf den 27. August um drei Uhr deutsche Zeit.

Um DAZN nutzen zu können, ist ein Abonnement von aktuell monatlich 9,99 Euro nötig. Das Abo ist jederzeit monatlich kündbar und der erste Monat wird als kostenloser Gratismonat angeboten. Für alle Boxfans also die Möglichkeit den Kampf im Probemonat kostenlos sehen zu können.