Vom 9. bis 17. Juni gibt es die „Days of Play“: Sie bekommen unter anderem bei Amazon diverse Hardware und Spiele stark reduziert angeboten. Aber auch im Onlineshop von Sony selbst finden Sie noch viele Rabatte auf Downloadgames. Wir haben eine kleine Auswahl an Schnäppchen herausgesucht. Vielleicht werden Sie so kurz vor der E3 noch zum PlayStation-4-Besitzer.

Weihnachten ist dieses Jahr früher: So bewirbt Sony seine Days of Play (Bild: Sony Interactive Entertainment)

Kaufen Sie zum Beispiel ein Paket bestehend aus der Virtual-Reality-Brille PlayStation VR inklusive zugehöriger Kamera (das 2016er Modell) und der Spielesammlung VR Worlds von Sony zum Preis von 399 Euro. So viel kostet die VR-Brille sonst alleine.

Alternativ bekommen sie, falls Sie noch keine Move-Controller haben sollten, ein erweitertes Paket mit den oben genannten Bestandteilen und zusätzlich noch zwei Move Motion Controller zum Preis von 449 Euro.

Ein weiteres Highlight ist der Open-World-Rollenspiel-Blockbuster Horizon: Zero Dawn, den Sie zum Preis von 36,99 Euro erhalten. Das ist aktuell der Tiefpreis. Erst diese Woche gab es Angebote zum Preis von 39,99 Euro. Nun ist das Spiel also noch einmal drei Euro günstiger. Versandkosten fallen nicht an.

Wir hatten Ihnen zuletzt außerdem den Hinweis auf ein Angebot für 12 Monate PlayStation Plus bei Saturn vorgestellt. Amazon hat im Rahmen der „Days of Play“ diese Gutschein-Karte ebenfalls im Angebot und sogar auch für unsere östereichischen Leser. Das Guthaben kosten ebenfalls nur 34,99 Euro. Dabei handelt es sich um einen Downloadcode.

Sie haben noch keine PlayStation? Eine PS4 Slim mit gleich zwei Dualshock-Controllern und 500 GB Speicher bekommen Sie im Rahmen der Days of Play auch für nur 219 Euro. Sie können die Festplatte einer PlayStation 4 sehr leicht über den USB-Anschluss erweitern (USB 3) und auch der Austausch der internen Festplatte ist deutlich leichter zu realisieren als bei modernen iMac die Platte zu tauschen.

