Derzeit gibt es bei Saturn ein Angebot für den Seagate Expansion Desktop mit 4 TB Speicher. Es handelt sich um die „Rescue Edition“ mit Datenwiederherstellungsservice vom Hersteller, der Sie als Kunde zumindest etwas beruhigter zurücklässt, sollten Sie einmal Schwierigkeiten mit dem Auslesen der Daten haben.

Seagate Expansion Desktop (Bild: Seagate)

Hinter dem Namen „Seagate Expansion Desktop“ verbirgt sich eine externe 3,5 Zoll Festplatte in passendem Gehäuse. Sie wird per USB 3 angeschlossen. In diesem Fall handelt es sich um ein Modell mit 4 TB Speicher, das explizit als „Rescue Edition“ angeboten wird, und zwar zum Preis von 109 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Damit handelt es sich derzeit um das günstigste Angebot im Preisvergleich.

Zum Deal: Seagate Expansion Desktop 4 TB günstig kaufen .

Was hat es mit dem Datenrettungsservice von Seagate auf sich? Sollte Ihr Gerät innerhalb der ersten zwei Jahre ab Kauf mal einen Wasserschaden erleiden oder herunterfallen, und sollten sich die Daten dann nicht mehr auslesen lassen, wird der Hersteller versuchen, diese für Sie wiederherzustellen. An dieser Stelle erfolgt explizit der Hinweis, dass der Versuch keine Garantie ist, dass es funktioniert.