In Kalifornien soll gerichtlich durchgesetzt werden, dass Apple Sperren im iPhone einbauen soll, das die Benutzung während der Fahrt unmöglich macht. Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sollen so vor schweren Unfällen geschützt werden. Ein Patent besitzt Apple bereits.



19.01.2017 - 21:27 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: stock.tookapic.com / CC0 License)

Beim Autofahren das iPhone zu verwenden, kann schwerwiegende Folgen haben. Das will Julio Ceja aus Kalifornien mit einer Sammelklage verhindern. Er will Apple zwingen, Sperren einzubauen, die die Benutzung während der Fahrt unmöglich machen. Die Klage wurde am 17. Januar 2017 am Superior Court of the State of California for the County of Los Angeles eingereicht und lässt sich online nachlesen.

Julio Ceja soll die Gefahr durch die Smartphonebenutzung am Steuer von lange erkannt haben und habe auch eine Technik entwickelt, die bestimmte Funktionen automatisch ausschalte. Implementiert wurde die Funktion allerdings nicht. Apple hat auch ein Patent für eine Sperrtechnik, das dem Unternehmen 2014 erteilt wurde.

Ob die Technik überhaupt funktioniert, ist mit dem Patent nicht erwiesen. Schließlich soll eigentlich nur das Smartphone des Autofahrers gesperrt werden, nicht aber das der Beifahrer. Auch im Zug oder um Bus soll das iPhone nicht seinen Dienst bei den Passagieren versagen.

Der Kläger fordert einen Verkaufsstopp für iPhones, solange ein solcher Schutzmechanismus nicht eingebaut sei. Apple solle die Sperrfunktion auch in allen bereits verkauften Geräten aktivieren, fordert der Kläger.

Julio Ceja war selbst Opfer seines Verkehrsunfalls, bei dem ein Fahrer durch das iPhone abgelenkt war. Er zog sich eine Rückenverletzung zu. Außerdem hatte er Schäden an seinem Auto zu beklagen.

Das ist nicht die erste Klage gegen Apple wegen einer nicht vorhandenen Sperre beim Autofahren. In Texas wurde Apple von Hinterbliebenen eines Kindes verklagt (PDF), weil ihre fünfjährige Tochter im Dezember 2014 bei einem Autounfall ihr Leben verlor. Ein Autofahrer, der mit dem Auto der Eltern kollidierte, verwendete währenddessen FaceTime. Er fuhr ungebremst auf ein Stauende auf.