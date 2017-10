Die Firma Cross Media IT veranstaltet einen Konferenz rund um das Thema Apple Business Integration unter dem Motto „Der Mac ist auch nur ein PC. Oder?“ und lädt zur Teilnahme ein. Die Vorstellung verschiedener Lösungsansätze, der Austausch mit Experten und anderen Unternehmen stehen im Vordergrund.

Die Konferenz findet am 20. November in Herford statt (Bild: cross media IT)

Während der Mac früher häufig im Kreativbereich eingesetzt wurden, halten die Geräte inzwischen in immer mehr Unternehmen der verschiedensten Branchen Einzug. So gelingt es Apple seit mehreren Jahren den Marktanteil im Firmenbereich deutlich auszubauen und so dem Trend der Computer-Verkaufszahlen entgegenzuwirken. Trotz eines höheren Anschaffungswerts, rechnen sich die Geräte häufig. Grund hierfür ist der meist geringere Supportbedarf und die längerer Lebensdauer. Dennoch gibt es eine Vielzahl Vorbehalte, Apple-Produkte in Unternehmensinfrastrukturen einzusetzen.

Das Firma Cross media IT, selbst Anbieter maßgeschneiderter Lösungen für die Integration von Apple-Produkten in Unternehmen, veranstaltet am 20. November 2017 eine Konferenz, um über verschiedene Themen in diesem Bereich zu sprechen. Neben Live-Simulationen und Keynotes, soll die Veranstaltung auch die Möglichkeit bieten, sich mit anderen Unternehmen über die Integration von Apple Produkten im Firmenbereich auszutauschen und Erfahrungen zu bündeln.

Die eintägige Veranstaltung startet am 20. November 2017 um 9 Uhr im Museum für Kunst, Architektur und Design in Herford. Auf der Webseite von Cross media IT können Sie sich für die Veranstaltung anmelden und auf Wunsch Kontakt mit den Veranstaltern aufnehmen.