28.03.2018 - 10:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



28.03.2018 - 10:33 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern Abend stellte Apple das neue iPad (6. Generation) vor. Neben dem günstigeren Preis unterstützt es nun erstmals auch den Apple Pencil. Zwar wurde auch hier der Preis leicht gesenkt, aber dennoch ist er ein teures Accessoire. Glücklicherweise kündigte Apple auf dem Event eine billigere Alternative an. Der Logitech Crayon Stylus besitzt verschiedene Funktionen des Apple Pencil, aber nicht alle...

Apple zeigte sich gegenüber Logitech erstaunlich offen und erlaubt dem Zubehörhersteller den Zugriff auf einige Technologie, die zuvor nur dem Apple Pencil vorbehalten war. So macht es beispielsweise nichts aus, wenn die Handfläche beim Zeichnen auf dem Display liegt, da während der Stylus-Nutzung die Erkennung deaktiviert wird. Daneben lässt sich nicht nur pixelgenau Zeichen, sondern auch der Winkel des Stylus wird erkannt. Dadurch ist es etwa möglich, dass Schraffuren gemacht werden können, wenn der Crayon Stylus im flachen Winkel über das Display bewegt wird.

Allerdings muss man auf eine wichtige Eigenschaft des Apple Pencil verzichten. Der Logitech-Stylus ist leider nicht drucksensitiv, sodass leichtes oder festes Aufdrücken beim Zeichnen keinen Unterschied macht beziehungsweise den Effekt von dünnen und starken Linien erzeugen kann. Dafür kommt die Alternative zu einem deutlich günstigeren Preis auf den Markt. Mit einem Preis von 49 US-Dollar (~ 50 Euro) kostet er im Vergleich zum Apple-Original nur etwa die Hälfte. Auch der neue Bildungsrabatt verringert den Preis nur unwesentlich.

Bei dem Design wird deutlich, dass sich dieser Stylus nicht an professionelle Anwendung richtet, sondern gerade Kinder im Fokus hat. So ist das flache und damit rollsichere Gehäuse nochmal mit orangen Farbakzenten versehen und auch die Kappe ist fest mit dem Stylus verbunden.

Im Vergleich zum Apple Pencil macht Logitech noch weitere Dinge anders. Der Crayon Stylus kann nicht am iPad geladen werden, sondern wird über ein normales Lightning-Kabel geladen und benötigt dafür keinerlei Adapter. Die Akkulaufzeit soll dem Hersteller zufolge bei etwa acht Stunden liegen. Da der Stylus nicht direkt an das iPad angeschlossen werden kann, ist auch der Pairing-Prozess ein anderer. Hier muss für etwa zwei Sekunden der Knopf an der Oberseite des Stylus gedrückt werden und eine Status-LED zeigt die Verbindung an. Die Verbindung läuft übrigens nicht über Bluetooth, sondern über eine andere Frequenz. Daher ist zum jetzigen Zeitpunkt auch unsicher, ob der Logitech-Stift an einem aktuellen iPad Pro verwendet werden kann.

Einen Erscheinungstermin nannte das Unternehmen noch nicht, aber grenzte den Zeitraum bereits auf „diesen Sommer“ ein. Jedoch heißt es von offizieller Seite, dass der Crayon im Rahmen von Apples Bildungsprogramm verkauft werden soll. Ob daher auch normale Kunden den Stylus erwerben können, ist nicht bekannt.

