​Apple-Vorstand beschwichtigt Käufer des iPhone X: Wer Face ID einmal benutzt hat, wird alle Fragezeichen los sein. Im Podcast „The Talk Show“ von John Grube hat Apples Craig Federighi Stellung bezogen zu den Sorgen, die die potenziellen Kunden des Jubiläumssmartphones wegen dessen Gesichtserkennung umtreiben. Fazit: Alles halb so wild.

Gesichtserkennung am neuen iPhone X (Bild: Apple)

Wenn Sie der englischen Sprache mächtig sind, hören Sie sich gerne die aktuelle Ausgabe von John Grubers „The Talk Show“ an. Dort kommt auch Craig Federighi zu Wort. Der Apple-Vorstand beschwichtigt darin die aufgeregten Kunden. Es gäbe keinen Grund, sich Sorgen zu machen. Die Ängste, das neue System könnte Diebstähle vereinfachen oder die Tatsache, sei genauso unbegründet wie die Sorge davor, dass das System in entscheidenen Momenten nicht funktionieren könnte.

Das iPhone X wird alle Fragen klären

Bei Apple zähle man schon ungeduldig die Tage, erklärte Federighi, bis die Kunden endlich das neue iPhone X in den Händen halten könnten. Der Software-Chef des Unternehmens ist sich sicher, dass die Kunden vom neuen Face ID genauso überzeugt werden, wie von Touch ID zu dessen Einführung. Der Fingerabdruckscan sei damals genauso kritisch beäugt worden und habe dann die Herzen der Leute im Sturm erobert. Heute könne sich niemand mehr ein Leben ohne Touch ID vorstellen.

Face ID funktioniert „einfach so“

Ein bisschen ist Federighi es natürlich selbst Schuld. Wir erinnern uns an die Keynote am 12. September zurück. Er stellte seinerzeit auf der Bühne des Steve Jobs Theater den Gästen und den Zuschauern daheim mit dem iPhone X das neue Feature vor. Beim ersten Testgerät wollte es nicht so ohne Weiteres klappen. Das hatte allerdings seine Gründe. Trotzdem gab es Getuschel und Verschwörungstheorien. Die Sorge der Nutzer würde in dem Augenblick wegschmelzen, indem Sie das Gerät in Händen halten und mit Face ID arbeiten.

Die neue Gesichtserkennung sei „so viel besser“ als Touch ID. Face ID sei die Zukunft der biometrischen Authentifikation.

Darüber hinaus werden in Episode 200 von „The Talk Show“ Dinge besprochen, die bereits bekannt sind, weil Apple und sogar Federighi selbst sie in Interviews mit anderen Pressevertretern bereits geäußert hatte. So wird ebenfalls der Umstand besprochen, dass das System mit den allermeisten Sonnenbrillen zusammen funktioniert.

Wischgeste erforderlich aber auch sinnvoll

Federighi erläuterte außerdem noch einmal, warum das Smartphone nicht nur den Blickkontakt mit dem Nutzer benötigt, sondern außerdem noch eine Wischgeste, um auf den Home-Screen zu gelangen. Manche Nutzer wollten womöglich nach der Uhrzeit gucken, oder Benachrichtigungen lesen, nicht aber immer sofort alle Funktionen des iPhone X nutzen. Entsprechend sei dieser Zwischenschritt sinnvoll.