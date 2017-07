Mit Covi möchte ein Startup aus Berlin eine hochwertige Lampe entwickeln, die verschiedene smarte Funktionen besitzt. Neben Alexa als Sprachassistent soll unter anderem auch eine automatische Lichtanpassung an die Tageszeit integriert werden und die Steuerung weiterer Smart-Home-Geräte möglich sein.

Smarte Assistenten für Zuhause erobern langsam den Markt. Alexa von Amazon ist wahlweise mit oder ohne einen Lautsprecher erhältlich. Google Home setzt auch auf einen Lautsprecher und der Home Pod von Apple möchte ab Dezember mit besonders gutem Klang überzeugen. Natürlich verfügt jedes der Geräte über seinen eigenen Sprachassistenten. Die Firma Covi aus Berlin will nun ebenfalls in den Markt der smarten Helfer einsteigen, allerdings nicht als reiner Lautsprecher, sondern in Form einer intelligenten Lampe und Alexa an Bord.

Das kann Covi

Die Lampe selbst ist mundgeblasen und steht auf einem Aluminiumsockel. Beleuchtet wird sie durch stromsparende LEDs. Sie soll automatisch, entsprechend der Tageszeit, wärmeres und kälteres Licht ausstrahlen können um den natürlichen menschlichen Rhythmus zu unterstützen. Das Licht kann aber auch, zum Beispiel durch blinken, als Benachrichtigung für eingehende Anrufe oder Erinnerungen eingesetzt werden. Eine Anbindung an viele weitere intelligente Geräte wie zum Beispiel Lautsprecher, weitere Leuchten, Temperatursensoren ist geplant. Auch der Dienst IFTTT wird verfügbar sein. Gesteuert werden die Funktionen durch eine App. Durch die Verwendung von Open-Source-Software können auch externe Entwickler weitere Funktionen integrieren.

Wie viele innovative Ideen, lässt sich auch Covi die Umsetzung ihres Produkts über Kickstarter finanzieren. Die Kampagne ist gerade erst gestartet und hat ihr Finanzierungsziel bereits erreicht. Für eine Lampe von Covi muss mindestens 139€ investiert werden. Vor März 2018 ist mit der Lieferung der Versionen für die Unterstützer über Kickstarter allerdings nicht zu rechnen.