09.04.2018 - 11:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Anfang Juni wird Apple auf der WWDC die diesjährigen Iterationen seiner Betriebssysteme vorstellen. Wie schon in den letzten Jahren wird wohl wieder das Hauptaugenmerk auf iOS, genauer iOS 12, liegen. Es ist schon fast zur Tradition geworden, dass zahlreiche Designer ihre Ideen zum kommenden iPhone- und iPad-Betriebssystem als Konzepte teilen. Einer dieser Entwürfe passt in diesem Jahr besonders gut.

Apple kündigte nämlich an, die neuen Betriebssystem mehr zu optimieren anstatt sich auf viele neue Funktionen zu konzentrieren. Bei iUpdateOS hat man sich genau darauf konzentriert. So zeigt man längst überfällige Features, die Apple unbedingt integrieren sollte. Natürlich darf hier der echte Dark Mode für sämtliche Apple-Apps nicht fehlen. Auch Gruppenanrufe für FaceTime werden gezeigt.

Wirklich bemerkenswert sind jedoch andere Funktionen. Da wäre das ständig eingeschaltete Display, welches ein Mitteilungssymbol á la Apple Watch sowie die Taschenlampe und Uhrzeit anzeigt. Die Funktion macht allerdings nur für das sparsame OLED-Display des iPhone X (oder Nachfolgergeräte) Sinn, wäre aber eine großere Bereichung.

Doch auch für den „echten“ Sperrbildschirm bedient man sich fleißig bei Apples Smartwatch. Neben dynamischen Hintergründen könnten vor allem die bekannten Komplikationen – „Widgets“ auf dem Ziffernblatt der Apple Watch – für mehr Übersicht und schnellen Zugriff auf Funktionen sorgen. Da watchOS auf iOS basiert und viele Entwickler bereits entsprechende Erweiterungen für die Apple Watch anbieten, wäre eine Umsetzung wohl zügig möglich.

Auf der WWDC 2018 erfahren wir dann offiziell, was Apple in petto hat. Diese Entwicklerkonferenz findet in diesem Jahr vom 4. bis 8. Juni in San Jose, Kalifornien, statt.

