26.02.2017 - 16:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Eines der bekanntesten Fotos von Steve Jobs zeigt ihn in seinem Haus in Woodside in Kalifornien mit einem Macintosh auf dem Schoß. Sein Handgelenk ziert eine Uhr von Seiko. Die will das japanische Unternehmen nun neu auflegen.



Seiko Chariot mit schwarzem und weißem Zifferblatt in der größeren Variante mit 37,5 mm Durchmesser (Bild: Seiko)

Seiko Chariot in zwei verschiedenen Größen (Bild: Seiko) 1 /2

Fans von Steve Jobs und Apple können bald eine Seiko Chariot erwerben. Die minimalistische Uhr gefiel dem Apple-Mitbegründer so gut, dass er sie in den 80er Jahren häufiger trug. Seiko hat angekündigt, die Uhr neu aufzulegen.

Die Uhr soll in zwei Varianten mit einem Durchmesser von 33 und 37,5 mm auf den Markt kommen und mit weißen oder schwarzen Zeigern erhältlich sein. Das Uhrarmband soll in schwarzem Rindsleder gehalten sein. Vom Modell mit weißen Zeigern und schwarzem Zifferblatt soll es 1.982 Stück geben, die Variante mit schwarzen Zeigern und weißem Zifferblatt (wie im Original) soll lediglich 300 Mal angeboten werden.

Die Uhr, die Steve Jobs auf dem Foto des Time Magazins trug, wurde übrigens im letzten Jahr für 12.800 US-Dollar versteigert. Das Bild wurde 1984 von Norman Seeff aufgenommen. Jobs sitzt dabei im Schneidersitz auf dem Boden und hält einen Macintosh im Arm. Das Foto soll spontan entstanden sein.

Uhr könnte beliebtes Sammlerstück werden

Die Uhr soll leider nur auf dem japanischen Markt angeboten werden. Das Produkt ist aufgrund einer Partnerschaft mit der Ladenkette Nano Universe entstanden. Das seltenere Modell gibt es nur in diesen Läden. Das "Ablogtowatch" hält weitere Informationen zu der Uhr bereit.

Nach Unternehmensangaben soll die Seiko Chariot am 10. März 2017 für umgerechnet rund 170 Euro auf den Markt kommen. Natürlich wird es wieder irgendwelche Glücksritter geben, die die Uhr auf eBay anbieten. So gelangt der Hardcore-Fan vielleicht doch noch an die Uhr.