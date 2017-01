10.01.2017 - 20:08 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Consumer Reports hatte kurz vor Weihnachten keine Kaufempfehlung für das MacBook Pro gegeben, weil in den Tests die Akkulaufzeit des neuen Notebooks so stark variierte. Nach Kritik von Apple und von anderen Fachmedien wollen die US-Warentester ihre Messungen wiederholen. Apple macht einen Bug verantwortlich.



10.01.2017 - 20:08 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Stefan Molz)

Der Consumer Report will seine Akkutests beim neuen MacBook Pro mit Touch Bar wiederholen. In den bisherigen Tests wurde vor allem Unbeständigkeit der Akkulaufzeit als großes Problem thematisiert.Apple behauptet nun, dass eine neue Beta von macOS Sierra ein mögliches Problem mit der Akkulaufzeit beheben könnte. Nun wird der Test von Consumer Reports wiederholt. Schon im ersten Test hatte CR erklärt, dass die neuen Modelle „sehr gut in Sachen Displayqualität und Leistung" sind.

Apple sagt, dass diese Computer bis zu zehn Stunden zwischen Ladevorgängen betrieben werden können, aber einige Kunden in Apples Support-Forum berichteten, dass sie Ihre Laptops nur für drei bis vier Stunden nutzen konnten, bevor die Batterie leer war.

Die Warentester hatten unter anderem das 13-Zoll-Modell mit Touch Bar getestet. Dabei kam man im ersten Versuch auf eine Laufzeit von 16 Stunden. Im zweiten Test konnte das Gerät 12 Stunden und 45 Minuten durchhalten, während es beim dritten Anlauf nur 3 Stunden und 45 Minuten schaffte. Ähnlich große Sprünge gab es auch bei der 15-Zoll-Variante und beim 13-Zoll-„MacBook Pro" ohne Touch Bar. Normalerweise variieren die Laufzeiten zwischen den Versuchen nicht mehr als fünf Prozent.

Selbst Apples Marketing-Chef Phil Schiller hatte in einem Tweet gesagt, dass Apple sich mit Consumer Reports zusammensetzen werde, um die Testprozedur zu verstehen. Eventuell wurde nun tatsächlich ein Problem aufgedeckt. CR hatte beispielsweise in Safari das Caching von Webseiten abgeschaltet. Das sollte konsistente Ergebnisse liefern. Allerdings löste das einen Bug aus, meint Apple. Wurde das Caching nicht ausgeschaltet, sollen die Vorabstests wesentlich konsistentere Ergebnisse geliefert haben.

Der Safari-Bug wurde angeblich in der neuesten Beta von macOS Sierra 10.12.3 entfernt.