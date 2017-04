Ostern kommt erst noch. Doch die Onlinehändler buhlen um die Gunst der Kunden Im Rahmen von Rabatt-Aktionen. Neben Amazon tut dies auch Media Markt. Der Elektronik-Discounter sagt: „Frohes Nest!“ Tatsächlich bekommen Sie so beim Kauf vergünstigter Elektronik-Aktionsprodukte zusätzlich Geschenke. Wenn Sie beispielsweise eh einen neuen Fernseher kaufen wollten, gibt es einen Multiroom-Lautsprecher dazu, oder beim Kauf eines Saugroboters eine Nasswischanlage für selbigen, und anderes mehr.

Clever kaufen und sparen bei Media Markts Oster-Aktion (Bild: Motiv: CC0, Screenshot: Media Markt, Montage: Mac Life)

Feiern Sie mit Media Markt zusammen „Frohes Nest!“ Kaufen Sie beispielsweise einen UHD-Fernseher von Sony und bekommen eine PlayStation Slim gratis dazu, oder ein TV-Gerät von Samsung und einen Blu-ray-Player. Sie können aber genauso gut Digitalkameras kaufen und erhalten einen Fotobuch-Gutschein oder einen MP3-Player samt Kopfhörern.

Zur Aktionsseite: Frohes Nest wünscht Media Markt .

Tablets und Coupons, PCs und Drucker, Drucker und Tinte, E-Book-Reader und Schutzhülle, tragbare Festplatte und USB-Stick. Diese und weitere Kombinationen werden von Media Markt an die Kunden weitergegeben.

Stöbern Sie einfach über die Aktionsseite und vergessen Sie trotzdem nicht den Preisvergleich. Denn nicht in jedem Fall ist geschenkt auch gleich am günstigsten. Doch wegen der Vielzahl der Angebote in der Media-Markt-Aktion können wir diese nicht alle heraussuchen und im Preis vergleichen.

Hinweis: Die Aktionsseite ist derzeit stark nachgefragt, da auch auf großen Werbeportalen über die Angebot informiert wurde. Wundern Sie sich also nicht, wenn es zu Problemen bei der Anzeige kommt.